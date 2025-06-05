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«Ред Софт» и «Геоскан» подписали соглашение о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российская группа технологических компаний «Геоскан» заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Подписанное соглашение предусматривает партнерство компаний в сфере разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения.

Партнеры будут вместе работать над интеграцией программных продуктов «Геоскана» с операционной системой «Ред ОС» для обеспечения потребностей российских клиентов и образовательных учреждений. Перечень продуктов включает профессиональный софт для управления промышленными беспилотниками и программирования образовательных коптеров, тренажеры и симуляторы для отработки навыков пилотирования и программирования беспилотных воздушных судов и решения для обработки данных. Кроме того, стороны планируют проводить совместные образовательные мероприятия для повышения квалификации специалистов в ИТ-сфере.

От имени группы компаний «Геоскан» документ о партнерстве подписал генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов. Компанию «Ред Софт» представил заместитель генерального директора Рустам Рустамов.

«Отечественные операционные системы сейчас максимально востребованы, в том числе в образовательной сфере, и быстро развиваются. Так же стремительно растет отрасль беспилотной авиации. В этих условиях вопросы взаимодействия разработчиков платформ и прикладного программного обеспечения, качественной интеграции продуктов становятся принципиально важными. Только так можно сформировать полноценную экосистему российского софта, что расширит возможности для пользователей, обеспечит стабильную работу решений и, как результат, укрепит технологический суверенитет страны», – отметил генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов.

«Партнерство с «Геосканом» подтверждает нашу приверженность стратегии укрепления позиций российских разработчиков на внутреннем рынке и позволяет нам предложить заказчикам уникальные отечественные отраслевые продукты, соответствующие международным стандартам качества», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

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