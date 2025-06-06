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ГК Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Группа компаний Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого JetChat включён в продуктовый портфель Mont и будет продвигаться на рынке по модели White Label. Это позволит партнерам Mont предлагать заказчикам современное и безопасное решение для бизнес-коммуникаций под собственным брендом.

JetChat — это российская платформа для корпоративного общения и управления рабочими процессами. Решение сочетает функциональность мессенджера с возможностью интеграции с CRM, ERP и другими ИТ-системами, поддерживает расширенную аналитику, мобильный и веб-доступ, а также обеспечивает высокую степень защиты данных. Серверы решения размещены на территории России, а данные шифруются по современным стандартам, что делает платформу особенно актуальной в условиях ужесточения требований к информационной безопасности и повышенных рисков ИБ-инцидентов.

White Label-модель JetChat предоставляет партнерам возможность полного брендирования продукта: от логотипа и цветовой схемы до публикации приложения в App Store и Google Play под своим именем. Это снижает порог входа на рынок защищенных коммуникаций и позволяет ИТ-компаниям расширять собственную экосистему без значительных затрат на разработку.

Сотрудничество с JetChat открывает для партнерской сети Mont новые каналы сбыта и позволяет охватывать ранее недоступные сегменты корпоративных клиентов. В условиях активной цифровизации бизнеса наличие в портфеле подобного решения позволит партнерам интенсивнее внедрять коммуникационные платформы у заказчиков и усиливать своё присутствие в сегменте цифровых бизнес-инструментов.

«Мы рады началу стратегического партнерства с Mont. Уверены, что совместными усилиями сможем предложить рынку удобный и безопасный инструмент бизнес-коммуникаций, адаптированный под задачи заказчиков», – сказал Марк Шапар, менеджер JetChat.

«JetChat — это не просто мессенджер, а полноценная платформа для цифрового взаимодействия внутри компании. Благодаря гибкой модели распространения, высокой кастомизируемости и фокусу на безопасность, решение идеально вписывается в задачи компаний, стремящихся к цифровой зрелости. Мы уверены, что JetChat поможет нашим партнёрам существенно расширить свои возможности на рынке», — отметил Александр Cахаров, руководитель отдела развития вендоров Mont.

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