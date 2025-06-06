«Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом назначении на одном из ключевых направлений: Максим Радюков присоединился к команде в роли технического директора (CTO). В качестве CTO Максим возьмет на себя обновление технологической стратегии и сосредоточится на трех основных направлениях: совершенствование технической платформы, улучшение процессов, а также усиление и развитие команды. Об этом CNews сообщили представители «Циан».

Ранее Максим четыре года работал в «Авито»: отвечал за технологии (CTO) в «Авито.Услугах» и программу по развитию продуктовых платформ «Авито». Семь лет работал в финтехе – руководил разработкой эквайринга, эмиссии, систем антифрода и систем работы с данными. В том числе руководил разработкой проектов «Карта Мегафон», VKPay и участвовал в запуске AliExpress в России. Также был опыт собственного бизнеса и стартапов.

Циан «Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO

Максим Радюков, технический директор «Циан»: «Я рад присоединиться к команде «Циан» и вижу значительный потенциал для укрепления бизнеса компании за счет технологий, сделав их ключевым драйвером роста и инноваций. Уверен, что мой опыт, навыки и знания помогут компании достичь новых высот и предложить нашим пользователям и партнерам еще более инновационные решения».