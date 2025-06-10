«Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech

«Магнит» объявляет о назначении Глеба Бурова на позицию директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech. На этой позиции он будет отвечать за развитие рекламной технологической платформы «Магнита», созданной для монетизации цифровых активов компании, расширения возможностей для брендов и поставщиков в рамках ритейл-медиа. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Ранее Глеб возглавлял разработку рекламной видеоплатформы NativeRoll (позже приобретенной VK) и платформы персонализации Gravity Field — альтернативы международного лидера Dynamic Yield (входит в Mastercard).

Эти проекты стали фундаментом для запуска Gravity Ads — технологического решения для создания продукта ритейл-медиа, отвечающего современным запросам рынка. Практический опыт Глеба в разработке и масштабировании подобных платформ станет ценным ресурсом для развития рекламной инфраструктуры «Магнита».

Людмила Марлье, директор бизнес-формата AdTech группы «Магнит Омни»: «Для «Магнита» развитие AdTech — это стратегический приоритет. Мы видим в этом как возможность улучшить пользовательский опыт, так и значимый источник роста для поставщиков. Назначение Глеба позволит нам объединить масштаб «Магнита» с лучшими практиками технологического рынка».

AdTech – рекламная вертикаль, которая входит в бизнес-группу «Магнит Омни» (также объединяет форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет»). Главным фокусом команды AdTech является создание единой рекламной платформы, которая будет основой для монетизации цифровых активов «Магнита».