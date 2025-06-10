Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов

Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов, разработанную по инициативе АПКИТ при участии «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Ключевую роль в создании системы сыграли отраслевые объединения, включая «Руссофт» и АРПП «Отечественный софт». Представители «Руссофт» вошли в состав профильного комитета АПКИТ и принимали непосредственное участие в подготовке всех ключевых документов. Идеология, структура и принципы системы формировались при активном участии экспертов сообщества.

«Развитие ИТ-отрасли напрямую зависит от ее кадрового обеспечения и уровня компетенций специалистов. В свою очередь подготовка кадров основывается не только на получении новых знаний, навыков, но и их правильной оценке. Поэтому создание Национальной системы сертификации играет большую роль как для развития отдельного специалиста и организации, так и для отрасли в целом, закладывая основу системы подготовки кадров», – сказал Федор Кирдяшов, эксперт Комитета по развитию, подготовке и переподготовке кадров «Руссофт», директор по обучению компании «Аренадата Софтвер».

Для выработки решений, соответствующих запросам рынка, весной 2025 г. «Руссофт» совместно с АРПП «Отечественный софт» провел опрос российских вендоров ИТ-продуктов. В исследовании приняли участие представители компаний различного масштаба — от крупных платформенных разработчиков до нишевых технологических игроков.

«Более 60% опрошенных вендоров поддержали идею создания системы добровольной сертификации ИТ-специалистов и готовы присоединиться к ней. В условиях цифровой трансформации государству также полезно понимать, сколько ИТ-кадров, какой специализации и квалификации есть в стране. Важно не отдавать сертификацию в руки одной (тем более коммерческой) компании — гораздо эффективнее для ИТ-бизнеса, а значит и для государства, будет функционирование более гибкой системы, которую координируют отраслевые объединения», – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Особое внимание было уделено компаниям, у которых отсутствуют собственные системы оценки компетенций. В результате были выявлены наиболее востребованные в отрасли направления сертификации и типовые дефициты по уровням квалификации. Эти данные легли в основу архитектуры новой системы и стали отправной точкой для включения лучших отраслевых практик в модель добровольной сертификации. Таким образом, система стала не просто инициативой «сверху», а продуктом профессионального диалога и саморегулирования внутри ИТ-сообщества.

Национальная система добровольной сертификации представляет собой экосистему, построенную на принципах саморегулирования и гармонизации требований. Она объединяет вендоров, заказчиков, платформы сертификации, образовательные учреждения и органы государственной власти. Сертификация основана на углубленной оценке уровня знаний и практических навыков специалистов — по ролям, технологиям с открытым исходным кодом, языкам программирования и пр. Также предусмотрена консолидация и учет вендорских сертификаций, что повышает практическую значимость и гибкость модели.

«Создание Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов — важный шаг для отрасли, который позволит стандартизировать оценку компетенций и повысить доверие к квалификации кадров. Эта система не только дополняет существующие механизмы подтверждения навыков, но и создает единую экосистему для вендоров, образовательных центров и работодателей, упрощая поиск и развитие высококлассных специалистов. Особенно ценно, что она охватывает ключевые технологии с открытым кодом и актуальные роли, что критически важно для динамично развивающегося ИТ-рынка. Важно, что над системой сертификации работали профессионалы из ИТ-отрасли, обладающие глубокими знаниями предмета», – сказал Сергей Вотяков, GR-директор PIX Robotics, руководитель Комитета «Руссофт» по ИИ.

«Так как перед отраслью стоит глобальный вызов в виде продвижения отечественных решений на мировую арену, то возникает и задача показать партнерам, что у нас есть единые отраслевые стандарты качества услуг. Многим иностранным заказчикам важно, что государство поддерживает и подтверждает квалификацию своих компаний. Добровольная и понятная сертификация показывает стремление к совершенствованию и надежность», – сказал Виталий Лажинцев, генеральный директор Noosoft, руководитель Комитета «Руссофт» по МСП.

В рамках дальнейшего развития планируется интеграция системы сертификации с ЕЦП «Работа в России», а также с другими государственными платформами и профессиональными реестрами. Включение сведений о сертификатах в резюме, хранение верифицированной информации и возможность проверки навыков – все это упростит коммуникацию между работодателями и ИТ-специалистами.