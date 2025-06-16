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РТУ МИРЭА разрабатывает технологии для 5G, повышающие скорость и надежность связи

Значение скорости передачи данных и надежности связи в современном мире трудно переоценить. Ученые РТУ МИРЭА разрабатывают технологии, которые могут значительно улучшить эти характеристики в мобильных сетях пятого поколения (5G). Одна из таких технологий – неортогональный множественный доступ (NOMA), который позволяет увеличить количество пользователей, одновременно использующих одни и те же частотные ресурсы без потери качества передачи. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Традиционные сети мобильной связи используют ортогональные сигналы, что ограничивает количество пользователей, которые могут одновременно подключаться к сети. Однако с ростом числа устройств в сети и увеличением потребности в высокоскоростной передаче данных этот подход становится менее эффективным. Технология NOMA, разрабатываемая в РТУ МИРЭА, позволяет отказаться от ортогональности сигналов, что позволяет увеличить количество пользователей, использующих одни и те же ресурсы, и значительно повысить спектральную эффективность сети.

«NOMA использует стратегию распределения мощности сигнала в зависимости от расстояния между пользователем и базовой станцией. Чем дальше пользователь, тем мощнее сигнал, который ему отправляется. Это позволяет компенсировать потери сигнала на больших расстояниях и поддерживать стабильное качество связи. Кроме того, технология включает метод последовательного подавления помех (SIC), который помогает снизить уровень помех и улучшить отношение сигнал/помеха», — сказала Недаа Ибрагим, аспирантка кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА.

«Метод последовательного подавления помех (SIC) основан на том, что мощность передатчика базовой станции распределяется в соответствии с расстоянием до абонента, поэтому условия приема полезного сигнала вблизи от базовой станции оказываются плохими из-за мощных сигналов, предназначенных удаленным абонентам. В то же время эти мощные сигналы, предназначенные другим пользователям, вблизи от базовой станции могут быть приняты с высоким качеством. Имея сумму слабого сигнала и мощных помех и отдельно эти помехи, простым вычитанием можно очистить принимаемый сигнал от этих мощных помех», — сказал Алексей Парамонов, доктор технических наук, профессор Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА.

В ходе моделирования ученые РТУ МИРЭА провели сравнение систем с использованием технологии NOMA и без нее. Результаты показали, что применение NOMA в определенных условиях позволяет увеличить среднее отношение сигнал/шум на 10 дБ. Это означает, что пользователи получают более стабильный и качественный сигнал даже в условиях высокой нагрузки на сеть.

Разработка РТУ МИРЭА имеет огромный потенциал для улучшения качества мобильной связи в условиях растущего числа подключенных устройств. С внедрением технологии NOMA пользователи смогут наслаждаться более высокой скоростью передачи данных, стабильным соединением и меньшими задержками, что особенно важно для таких приложений, как видеоконференции, онлайн-игры и потоковое вещание.

Результаты исследования были опубликованы в научно-техническом журнале «Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ».

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