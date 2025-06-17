NtechLab пригласила Василия Бровко в совет директоров

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко получил приглашение вернуться в состав совета директоров компании NtechLab — технологического партнера госкорпорации. Решение о включении должно быть утверждено членами совета на ближайшем собрании. Об этом CNews сообщил представитель NtechLab.

Ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» состоял в совете директоров NtechLab, но покинул позицию в 2022 г. из-за попадания в список персональных санкций для исключения возможного негативного влияния на компанию.

Однако в 2023 г. деятельность компании была переориентирована в большей степени на отечественный рынок. Весной 2025 г. материнская компания стала полностью российской, сменив название на МКАО «НТХ». Теперь она зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

Компания работает как с крупными государственными и коммерческими проектами, так и поставляет компактные «коробочные» решения для малого и среднего бизнеса. Продукты NtechLab внедрены более чем в 70 регионах России, и охват продолжает расти.

NtechLab — разработчик решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, многократный победитель международных конкурсов (в частности, престижного Face Recognition Vendor Test NIST). Компания реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем 70 регионах России, разрабатывая решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.