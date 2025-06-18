CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

«Геоскан» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации

Беспилотные воздушные суда производства «Геоскана» будут подключаться к единой системе идентификации, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Соглашение о сотрудничестве и о тестировании такого сервиса подписали генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Партнерство компаний призвано стимулировать рост отечественного рынка БАС через внедрение цифровых инструментов, позволяющих снять региональные запреты на полеты авиабеспилотников.

«Интеграция беспилотных и спутниковых систем не просто перспективна — в масштабах России это необходимость. Убежден, что компетенции «Геоскана», которые объединяют эти две сферы, и наш многолетний опыт эксплуатации БАС будут полезны для решения задач безопасного и эффективного использования воздушного пространства, стоящих перед отраслью», — сказал генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий.

По словам Алексея Райкевича, система идентификации беспилотных воздушных судов, центральным ядром которой стала госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС», успешно протестирована в 12 регионах. Внедрение такого решения является этапом реализации концепции «Бесшовного цифрового неба» и способствует решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему технологическому развитию и открытию неба для беспилотной авиации.

«Совместная работа и подключение авиабеспилотников компании «Геоскан» ускорит внедрение единой системы идентификации, обеспечивающей прозрачность полетов для надзорных ведомств. Такое решение с использованием передачи данных в доверенной среде госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» — инструмент смягчения региональных запретов и ускорения внедрения беспилотной авиации в интересах решения различных отраслевых задач. Следующим шагом станет объединение компетенций компаний в области гибридных сетей связи, включающих спутниковый сегмент, что увеличит географию использования беспилотников на территории России», — отметил гендиректор АО «ГЛОНАСС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

Федеральная налоговая потратит 1,5 миллиарда на новое «железо», потому что старое не справляется

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще