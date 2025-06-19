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«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» займутся разработкой ИИ-решений для ИКТ-отрасли

«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», российская цифровая инфраструктурная компания, заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в сфере исследования, разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Подписи под документом поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Компании объединят усилия для создания передовых технологий, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов, улучшению качества услуг и выводу новых продуктов для частных и корпоративных клиентов. Сотрудничество охватит такие области, как исследования в области машинного обучения, обработка естественного языка и компьютерного зрения; разработка пилотных проектов для тестирования и интеграции ИИ-решений; применение ИИ-продуктов для автоматизации управления сетями и оптимизации ресурсов; а также создание интеллектуальных чат-ботов и виртуальных помощников.

Кроме того, соглашение предусматривает формирование инициатив в области информационной безопасности и выработку совместных предложений для регулирования применения ИИ-технологий в сфере ИКТ. Компании также договорились оказывать взаимную поддержку в реализации совместных профильных мероприятий и планируют взаимовыгодный обмен опытом и актуальной информацией для повышения уровня внедрении ИИ-инструментов и обмена знаниями.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «ИИ-трансформация является одним из важнейших приоритетов как на государственном, так и на корпоративном уровнях. Разделяя этот подход, “Ростелеком” и “ЭР-Телеком Холдинг” сфокусируются на повышении надежности и производительности телекоммуникационных сетей благодаря совместным ИИ-разработкам. Мы планируем внедрять инновационные решения для персонализации услуг и улучшения качества обслуживания клиентов. Уверен, что объединение усилий двух системообразующих компаний приведут к значительным достижениям в области искусственного интеллекта: внесут вклад в создание передовых продуктов и позволят непрерывно совершенствовать бизнес-процессы. В результате новые проекты обеспечат высокий уровень качества услуг и сервисов всей ИКТ-отрасли».

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг», отметил: «Стратегическое сотрудничество с “Ростелекомом” — это шаг к формированию национальной платформы цифрового суверенитета. Объединяя наши ресурсы и экспертизу, мы создаем прочную основу для внедрения искусственного интеллекта, который будет не только инструментом, но и драйвером развития ключевых отраслей экономики России».

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