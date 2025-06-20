Группа ДОМ.РФ и Мосбиржа и будут сотрудничать в целях развития финтех-решений

20 июня 2025 года на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Московская биржа и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области привлечения инвестиций в жилищную сферу и разработки новых финтех-решений.

В официальной церемонии подписания приняли участие председатель правления Московской биржи Виктор Жидков и заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

Стороны договорились о совместном расширении механизмов инвестирования в жилищную сферу России, а также о разработке и внедрении инновационных финансовых технологий для создания и развития цифровых финансовых продуктов и сервисов. Соглашение предполагает обмен опытом и коллективную работу экспертов, в том числе с созданием проектного офиса, проведением конференций, круглых столов и других мероприятий.

«Группа ДОМ.РФ и Московская биржа уже сотрудничают в сфере развития рынка ипотечных ценных бумаг. Наша общая цель – продолжить развитие инновационных инструментов для финансового рынка. Мы намерены продолжать взаимодействие, основываясь на передовых технологиях. Одним из проектов будет развитие протоколов взаимодействия на базе открытых API. Это позволит наладить обмен данными в отрасли по высоким стандартам, что в итоге повысит качество услуг и сервисов компании», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

«Сотрудничество между Московской биржей и ДОМ.РФ предусматривает не только совместную работу по привлечению инвестиций, но и повышение качества анализа и обмена данных между компаниями, а также разработку инновационных финансовых решений. Мы надеемся, что результатом партнерства станет расширение инвестиционных возможностей в сфере жилья и появление новых продуктов и сервисов, полезных как для граждан, так и компаний», – отметил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.