МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве

МТС и правительство Новосибирской области сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона.

Реализация соглашения о сотрудничестве направлена на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, включая проекты по модернизации сетей фиксированной связи в многоквартирных жилых домах для повышения доступности услуг связи в сети передачи данных на территории Новосибирской области. В планах на 2025 г. — полностью завершить перевод всех диапазонов, работающих в стандарте 3G, на современный стандарт LTE: на сегодняшний день большая часть работы в этом направлении уже выполнена. Также МТС в рамках соглашения с правительством области продолжит развивать связь в населённых пунктах области, точечно модернизируя телеком-оборудование там, где необходимо. Обновления затронут, в том числе, автомобильные трассы, а также небольшие деревни и посёлки, включая Линёво, где проходит трасса Р-256 «Чуйский тракт», ведущая в Республику Алтай и Алтайский край.

Кроме того, в планах МТС к 2027 г. полностью обновить транспортную инфраструктуру в регионе, в том числе, с использованием отечественного оборудования. В результате, пропускная способность инфраструктуры на самых нагруженных участках вырастет десятикратно — до 400 Гбит/с, сократятся сетевые задержки, снизится вероятность разрывов интернет-сессий и сбоев в работе базовых станций.

Также на территории региона планируется реализация технологических проектов с использованием инновационных ИТ и телеком-решений, в том числе интернета вещей для сбора и анализа данных с приборов учёта воды, контроля и снижения аварийности систем водоснабжения, а также сбора и анализа данных с приборов учёта электроэнергии и оптимизации энергетических расходов организаций. Обеспечение цифровой трансформации городского хозяйства в Новосибирской области будет происходить, в том числе, благодаря сервисам геоаналитики МТС для определения мест строительства объектов городской инфраструктуры, анализа миграционных потоков, событий и мероприятий, исследования посещаемости объектов и территорий, а также развития туристической отрасли Новосибирской области.

«Новосибирская область — один из ключевых регионов для развития бизнеса МТС. Поэтому важным для нас остаётся постоянная модернизация в Новосибирской области телеком инфраструктуры, которая позволяет нам обеспечивать организации и население региона передовыми технологическими решениями, а также качественной связью. Поэтому до 2027 г. МТС направит порядка 770 млн руб. в обновление транспортной сети связи в Новосибирской области. Подчеркну, что обновление инфраструктуры связи остается стратегической задачей МТС в регионе. Так, за период 2023-2024 гг. был проведён крупномасштабный рефарминг LTE, в ходе которого филиал МТС в области модернизировал базовые станции. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 15%», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Отдельные слова благодарности за участие в проекте устранения цифрового неравенства. Как вы знаете, мы шли вперёд вместе с вами, в том числе вперёд федерального проекта – сначала «500+», потом «100-500». Сегодня рассмотрим, как мы можем решать вопрос по населённым пунктам, где проживает чуть больше 80 человек. И во всех остальных инициативах, проектах у нас есть определённые результаты. Готовы обсуждать новые идеи, предложения», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.