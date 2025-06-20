Ожидание VS Реальность: топ-менеджеры хотят больше, чем им предлагают работодатели

Разрыв между зарплатными ожиданиями и реальными предложениями на рынке труда для топ-менеджеров достигает в среднем 20-30%, а в отдельных специализациях – превышает 40%. По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в большинстве управленческих позиций медианные зарплаты в резюме значительно превышают суммы, указанные в вакансиях. Больше всего этот разрыв заметен на примере директоров по ИТ (на 45%), аналитике (на 34%) и гендиров (на 25%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Абсолютным лидером по разнице «хотят» и «готовы платить» стали директора по информационным технологиям (CIO): в мае 2025 г. работодатели в среднем предлагали им 194,9 тыс. руб., тогда как ожидания самих соискателей составили 282,1 тыс. руб. – разрыв сразу на более чем 87 тыс. руб. или 45%. Руководители отдела аналитики рассчитывают на 202,4 тыс. руб., а им предлагают доход около 150,6 тыс. руб. (разница 51,8 тыс. или 34%). Даже генеральным директорам (CEO) предлагают заметно меньше, чем они ждут: 160,8 тыс. руб. против ожидаемых 200,8 тыс. руб. (разброс в 40%). Не сильно отстают технические директора (CTO): разница – 36,4 тыс. или 22%, и это при ожидании оплаты труда в 202,5 тыс. руб. Также в пятерке «отстающих» – операционные директора (COO) (разрыв 16%) и начальники производств (24%).

Между тем есть и обратные примеры – позиции, где работодатели сами предлагают оплату выше ожиданий соискателей. Так, HR остается одной из немногих сфер, где соискатели «запрашивают» меньше, чем им предлагают: 130 тыс. руб. в резюме против 152,6 тыс. в вакансиях для директоров по персоналу (HRD) (ожидания ниже на 15%). Аналогичная ситуация у директоров по маркетингу и PR (CMO) – 179,8 тыс. против 198,8 тыс. (-10%), и у директоров юридических департаментов (CLO) – 101,1 тыс. против 117,6 тыс. руб. (-14%). В этих сферах работодатели стараются привлечь и удержать сильных специалистов, предлагая условия лучше ожидаемых.

Интересно, что даже на фоне разрыва в зарплатах число вакансий в ряде направлений снизилось. За первый квартал 2025 г. относительно аналогичного прошлогоднего периода сильнее всего просели предложения для директоров по маркетингу и PR (-41%), CIO (-34%) и руководителей отдела персонала (-19%). А вот вакансий для начальников производств стало почти в полтора раза больше (+47%). Общая динамика показывает, что бизнес становится избирательнее: если позиция некритичная – предложения урезают. Но если есть необходимость в производственных ролях или операционном управлении – спрос растет.

Вместе с тем конкуренция на рынке управленцев тоже усиливается. В апреле 2025 г. hh.индекс был рекордным у директоров юридического департамента – 146,2. Это значит, что на одну вакансию претендует более 140 кандидатов. Высокие значения также у CEO (48,5), COO (45,5) и CIO (43,2). А вот наименее конкурентные позиции – у начальников производства (13,5), директоров по персоналу (16,5) и финансовых директоров (16,7).

«На рынке управленцев все чаще сталкиваются две реальности – высокая конкуренция среди кандидатов и растущая осторожность со стороны работодателей. Компании не спешат разбрасываться предложениями, особенно если речь идет о стратегических ролях. При этом сами соискатели, особенно с богатым опытом, не готовы занижать свои ожидания, что и формирует разрыв. На этом фоне выигрывают те, кто не просто показывает богатый профильный опыт, но и умеет адаптироваться под задачи бизнеса и говорить с работодателем на одном языке», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Рынок труда для топ-менеджеров становится все более точечным: предложений меньше, требования – выше, а конкуренция обостряется. В этих условиях побеждают не те, кто просит больше, а те, кто способен четко показать свою ценность бизнесу – здесь и сейчас.