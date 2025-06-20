Пересмотр зарплат: как часто российские компании повышают оплату труда

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, узнали, как часто работодатели пересматривают заработные платы своих сотрудников. Опрос проводился в мае-июне 2025 г., участие приняли около 200 компаний. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Результаты опроса показывают: только каждая пятая компания пересматривает зарплаты регулярно – раз в полгода или чаще (20%). Самый распространенный подход – пересмотр зарплаты раз в год, его придерживаются 46% компаний. Еще четверть (25%) делают это только при необходимости – например, если сотрудник собирается уйти. А 9% компаний не пересматривают зарплаты вовсе.

Частота пересмотра напрямую зависит от размера бизнеса. Среди самых немногочисленных компаний (до 100 сотрудников) 34% повышают зарплаты только по необходимости, а 13% не делают этого вообще. По мере увеличения численности персонала подход становится более системным: среди организаций со штатом от 101 до 500 сотрудников большинство (более 50%) пересматривают оплату труда раз в год.

Максимальная доля тех, кто индексирует зарплаты каждые полгода и чаще – у компаний с числом сотрудников от 1,001 тыс. до пяти тыс. (25%). А вот самую стабильную политику пересмотра раз в год показывают крупнейшие работодатели – с численностью свыше пяти тыс. человек (57%).

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, комментирует: «Регулярный пересмотр зарплат – важный элемент удержания и мотивации сотрудников. При растущей конкуренции за кадры и повышении зарплатных ожиданий это уже не опция, а необходимость. За последние два года медианная предлагаемая зарплата в России выросла почти на 40% – с 54 тыс. руб. в мае 2023 г. до 75 тыс. руб. в мае 2025 г. И если работодатель не индексирует доход сотрудника сам – рынок сделает это за него».