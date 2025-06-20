Пермяки будут бесплатно изучать цифровые технологии

В Перми будет открыта «Школа 21», школа цифровых технологий от Сбербанка, где каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в сфере ИТ и развить мягкие навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также Сбербанк и правительство Пермского края договорились, что будут обмениваться лучшими практиками и экспертизой, чтобы развивать программы для подготовки цифровых инженеров. Помимо этого, планируют реализовать совместные мероприятия в сфере обучения ИТ-специалистов, в том числе за счет внедрения платформенных решений и современных технологий.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сегодня особенно важно создавать условия, при которых каждый человек может получить современную востребованную профессию, эффективно работать и развиваться в быстро меняющемся мире. Мы видим большую заинтересованность в проекте. Уверен, что «Школа 21» будет способствовать росту конкурентоспособности региона и созданию новых возможностей для профессиональной реализации жителей края».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «ИТ-сфера вносит значимый вклад в развитие экономики региона, способствуют укреплению технологического суверенитета страны. Среди актуальных вопросов, которые сейчас по-прежнему требует особого внимания и решений – подготовка квалифицированных специалистов для отрасли и развитие ИТ-инфраструктуры. В регионе создаются все условия для получения дополнительного цифрового образования, которое можно применять на практике. В частности, реализуется проект "Сетевой ИТ-университет", для начинающих стартов доступна ИТ-площадка Бизнес-инкубатора в коворкинге технопарка Morion Digital. Сейчас совместно с инвесторами профильные министерства Прикамья прорабатывают вопрос формирования ИТ-парков. Это даст больше возможностей для создания востребованной для ИТ-сферы инфраструктуры».

Площадь кампуса «Школы 21» — 1188 кв. м, в нем — 100 рабочих станций. Он будет работать 24/7 по адресу ул. Шоссе Космонавтов, дом 111. Для обучения в «Школе 21» участники смогут выбрать разработческое направление: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev. А также неразработческое: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA).

Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Так участники развивают умение работать в команде, самодисциплину, учатся управлять временем, отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.