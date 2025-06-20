Студенты подали 22,7 тыс. заявок на летние стажировки в Сбербанке

В Сбербанке завершился набор студентов на весеннюю программу «Стажировки в Сбере» — 2025. Подано 22,7 тыс. заявок — на 45% больше, чем в 2024 г. (15,6 тыс. заявок). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Отрадно видеть, что студентов вдохновляют стажировки в нашей команде, мы рады делиться опытом и благодарны новым идеям. Талантливое молодое поколение хочет создавать свое будущее вместе со «Сбером» – это по-настоящему ценно».

Самые популярные направления стажировок в этом году — Data Science (анализ данных и машинное обучение), Quality Assurance (обеспечение качества ПО) и Python (язык программирования). Год назад в топ-3 входили Java, Data Science и системный анализ.

Конкурс-2025 — в среднем 72 человека на место (в 2024 г. — 55). С момента подачи заявки до первого рабочего дня в компании в среднем проходит 35 дней. Период оплачиваемой стажировки составляет от трех до шести месяцев в зависимости от желания стажера и потребности подразделения. Стажировку можно совмещать с учебой, а иногда и работать удаленно. Гибридный график работы предусмотрен по согласованию с руководителем. Важно, чтобы стажер мог уделять стажировке от 20 часов в неделю.

С июля 2025 г. оплата стажировки в Москве при выходе на 40 часов в неделю составит до 70 731 руб., при выходе на 30 часов – до 60 975 руб. после вычета налогов, минимальное количество часов стажировки в неделю – 20. В 2025 г. набор на стажировку в Сбербанк проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Самаре, Сочи, Чебоксарах, Иркутске, Екатеринбурге, Воронеже, Подольске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Хабаровске, Московской области (Химки, Одинцово и Мытищи).

Программа «Стажировки в Сбере» действует с 2018 г., за это время стажировку прошли более 2,5 тыс. студентов, 60% из них перешли в штат Сбербанка или в компании экосистемы.

Новый набор студентов на осеннюю программу стажировок в Сбербанке стартует 1 сентября 2025 г.