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За отпуск для выгоревших на работе 74% россиян до 35 лет и только 41% старше 45 лет

56% россиян поддерживают инициативу о предоставлении дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании, среди молодежи сторонников идеи еще больше — 74%. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до семи календарных дней для граждан с эмоциональным выгоранием (состояние планируется подтверждать тестами в медучреждениях).

По данным опроса, 56% россиян поддерживают инициативу: «Я — за, хотя и понимаю, что это удобная лазейка для лодырей». 26% — против: «А работать за выгоревших кто будет?!»; «Насколько эти тесты будут объективны?»; «Нет такого диагноза!» 18% затруднились с оценкой инициативы: «Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска».

Идею практически в равной степени поддерживают мужчины (57%) и женщины (56%). Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет (74%), тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 48%, а среди людей от 45 лет — 41%. Некоторые молодые люди хотели бы отдыхать и дольше:«Семь календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!»

Россияне с доходом от 100 тыс. руб. в поддержку инициативы высказываются чаще тех, кто зарабатывает меньше (66%).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск — 63%, среди не испытывавших подобное состояние — 28%.

Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой: «Раздражение вызывают однообразные задачи, а если занимаешься интересной работой, некогда выгорать».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 373. Время проведения: четвертое — девятое июня 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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