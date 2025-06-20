Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»

В Омске будет открыта «Школа 21», школа цифровых технологий от Сбербанка, где каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в сфере ИТ и развить мягкие навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также Сбербанк, правительство Омской области и ПАО «Газпром нефть» договорились, что будут обмениваться лучшими практиками и экспертизой, чтобы развивать программы для подготовки цифровых инженеров в целях обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики на территории Омской области.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наш совместный проект поможет каждому человеку, кто готов развиваться в ИТ, получить образование, изучить актуальные направления в сфере цифровых технологий и построить сильную карьеру. Открытие "Школы 21" станет важным шагом в развитии региона, позволит сформировать сообщество высококвалифицированных специалистов, обладающих современными, востребованными компетенциями в сфере ИТ».

Виталий Хоценко, губернатор Омской области: «Сегодня Омская область является одним из ключевых центров высокотехнологичной промышленности России. Благодаря стратегическим проектам «Газпром нефти», Сбера и других ведущих компаний здесь формируется современный инновационный кластер, который не только обеспечивает регион рабочими местами, но и становится настоящей кузницей кадров для всей страны. Новая инициатива позволит Омску занять достойное место на карте ИТ-образования России».

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»: «Омская область — один из ключевых регионов деятельности "Газпром нефти", мы заинтересованы в развитии его научного и кадрового потенциала. Создание здесь центра IT-образования, которое востребовано у молодежи, поможет в решении важной задачи по подготовке нового поколения специалистов в сфере цифровых технологий. Мы рады, что нашим партнером в этом проекте выступает один из лидеров российской экономики Сбер. И у нас, и у Сбера есть большой опыт по созданию эффективных образовательных программ. Уверен, что вместе, при поддержке правительства Омской области, мы сможем выстроить в регионе качественную систему подготовки молодых ИТ-специалистов. Надеюсь, что многие из них в дальнейшем найдут себя в нефтегазовой отрасли».

Площадь кампуса «Школы 21» — более 3200 кв. м, в нем планируют разместить около 300 рабочих станций. Он будет работать 24/7 по адресу ул. Ленина, д. 26Б. Для обучения в «Школе 21» участники смогут выбрать разработческое направление: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev. А также неразработческое: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA).

Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Так участники развивают умение работать в команде, самодисциплину, учатся управлять временем, отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.