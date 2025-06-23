ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики

Компания LDM (ИT-холдинг Lansoft) и МИРЭА – российский технологический университет (РТУ МИРЭА) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Стратегическое партнерство нацелено на подготовку специалистов в области цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Кафедра цифровой трансформации Института информационных технологий РТУ МИРЭА в рамках партнерского сотрудничества открывает курс по управлению корпоративным контентом на платформе LDM. В 2025 г. планируется старт обучения студентов low-code технологиям на базе решений LDM.

Компания LDM организовала обучение для преподавателей университета и предоставила доступ к платформе, за счет чего студенты РТУ МИРЭА получат практические навыки для работы с современными ИТ-инструментами.

ECM-платформа LDM будет внедрена в учебный процесс уже с сентября 2025 г. — в рамках дисциплины «Информационные системы управления корпоративным контентом и взаимоотношениями с клиентами». Это позволит студентам третьего курса профиля «Цифровая трансформация» не просто изучать архитектуру современных ECM-решений, но и работать с ними, получая практический опыт, востребованный на рынке труда.

Партнерство между РТУ МИРЭА и LDM — это не только ресурс повышения качества образования, но и инструмент подготовки специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики. Университет получает доступ к современным технологиям и реальным бизнес-кейсам, а бизнес — возможность формировать кадровый резерв, обученный на конкретных инструментах и уже погруженный в задачи отрасли.

Кроме того, в перспективе планируется использование платформы LDM для выполнения технологической части выпускных квалификационных работ, а также организация студенческих практик на проектах компании и ее заказчиков.

Анна Лагунова, заведующая кафедрой цифровой трансформации РТУ МИРЭА: «Для нас крайне важно, чтобы цифровая трансформация оставалась не только академической темой, но и практической компетенцией. Взаимодействие с LDM — это пример того, как образовательная и технологическая среды могут работать сообща. Студенты получают опыт с реальными системами, а бизнес — мотивированных и подготовленных молодых специалистов».

Любовь Черкасова, директор по продуктам LDM: «Партнерство с РТУ МИРЭА открывает для нас новый, по-настоящему вдохновляющий этап: впервые объединив усилия с вузом, мы показываем студентам, как современные платформы меняют подходы к управлению контентом и разработке ПО. Уверена, что такой практический опыт сделает будущих специалистов сильнее, а нам подарит свежий взгляд и новые идеи для развития продукта».