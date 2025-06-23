CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Fplus и «Контур» вместе будут развивать цифровые технологии и ИИ

ИТ-холдинг Fplus и «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют вместе развивать российские технологии и создавать современные решения для бизнеса.

Документ подписали управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Компании планируют вместе обновлять цифровую инфраструктуру, используя современные технологии и программное обеспечение, разрабатывать гибкую бизнес-модель, способную быстро адаптироваться к изменениям, а также искать и тестировать новые идеи и направления в бизнесе.

В рамках сотрудничества они будут реализовывать проекты в области робототехники и искусственного интеллекта, обмениваться опытом, знаниями и полезной информацией, а также создавать инструменты, которые помогут лучше понять потребности российского рынка в цифровых продуктах.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Замечу, что соглашение, которое подписали сегодня «СКБ Контур» и Fplus, знаковое для IT-отрасли именно с точки зрения перехода на российские разработки. Совместная работа позволит сделать так, чтобы импортозамещение проходило более гладко и гармонично».

Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus, отметил: «Мы не только стремимся к лидерству с точки зрения импортозамещения, но и стараемся на своем примере показывать, насколько удобны и производительны российские решения. В холдинге уже используются продукты СКБ Контур и получают высокую оценку пользователей. Поэтому мы уверены в нашем партнере и в синергетическом эффекте этого сотрудничества».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено

CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России

Билл Гейтс и Линус Торвальдс встретились впервые в истории после десятков лет жесточайшего соперничества

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще