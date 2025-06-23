Fplus и «Контур» вместе будут развивать цифровые технологии и ИИ

ИТ-холдинг Fplus и «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют вместе развивать российские технологии и создавать современные решения для бизнеса.

Документ подписали управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Компании планируют вместе обновлять цифровую инфраструктуру, используя современные технологии и программное обеспечение, разрабатывать гибкую бизнес-модель, способную быстро адаптироваться к изменениям, а также искать и тестировать новые идеи и направления в бизнесе.

В рамках сотрудничества они будут реализовывать проекты в области робототехники и искусственного интеллекта, обмениваться опытом, знаниями и полезной информацией, а также создавать инструменты, которые помогут лучше понять потребности российского рынка в цифровых продуктах.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Замечу, что соглашение, которое подписали сегодня «СКБ Контур» и Fplus, знаковое для IT-отрасли именно с точки зрения перехода на российские разработки. Совместная работа позволит сделать так, чтобы импортозамещение проходило более гладко и гармонично».

Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus, отметил: «Мы не только стремимся к лидерству с точки зрения импортозамещения, но и стараемся на своем примере показывать, насколько удобны и производительны российские решения. В холдинге уже используются продукты СКБ Контур и получают высокую оценку пользователей. Поэтому мы уверены в нашем партнере и в синергетическом эффекте этого сотрудничества».