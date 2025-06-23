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Сбербанк и компания ППР упростили оплату сервисов для бизнеса

Компания «Передовые Платежные Решения» (ППР) предоставила своим корпоративным клиентам новый удобный способ оплаты услуг — пополнение через «СберБизнес». Клиенту больше не требуется запрашивать реквизиты для платежа, заполнять платежное поручение – теперь все происходит автоматически, клиенту остается только подтвердить платеж в «СберБизнесе». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В личном кабинете ППР можно оплатить более 25 сервисов для бизнеса и автопарка: топливо, штрафы, командировки, автомойки, такси, страхование, оплату проезда по платным дорогам, городские парковки и др.

Все эти услуги стали доступнее клиентам Сбербанка благодаря сотрудничеству двух компаний. Информация о платеже поступает в ППР по API в рамках прямой интеграции с банком, а это значит, что на стороне ППР снизилось количество рутинных операций, а для клиента оплата сервисов ППР стала быстрее.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в личный кабинет ППР и пополнить счет, выбрав для оплаты интернет-банк «СберБизнес».

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сбер непрерывно развивает цифровые сервисы для бизнеса, чтобы сделать клиентский путь предпринимателя еще удобнее, быстрее и технологичнее. Наш сервис моментальных платежей экономит самый важный ресурс — время. Он исключает ошибки при оформлении платежных документов, потому что все поля заполняются автоматически. А информация о проведенной оплате мгновенно поступает продавцу или поставщику услуг, благодаря прямой интеграции с банком по технологии SberAPI. Сегодня уже свыше 7 тыс. компаний различного масштаба используют эту технологию для эффективного развития своего бизнеса».

Денис Михалин, финансовый директор компании ППР: «В рамках стратегии развития ППР мы инициировали внедрение Системы моментальных платежей для юридических лиц. Благодаря новому решению клиенты получили возможность пополнять счета круглосуточно за пределами операционного банковского дня и в выходные, что увеличило прокачку топлива и удовлетворенность клиентов, снизило время старта новых клиентов, которые предпочитают первое пополнение счета делать именно с использованием моментальных платежей для B2B».

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