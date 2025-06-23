«Солар» планирует втрое увеличить партнерскую сеть в течение нескольких лет

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, планирует дальнейший рост партнерской программы Solarship за счет развития образовательной платформы, мотивации и удобных сервисов для подключения и продаж решений «Солара». Компания ожидает трехкратного роста количества активных партнеров среди компаний и предпринимателей в среднесрочной перспективе.

«Солар» запустила партнерскую программу Solarship в 2024 г., и к началу 2025 г. к ней присоединились около 300 компаний в России, а также 18 партнеров в 5 странах СНГ. Партнерская программа позволяет «Солару» увеличивать продажи, расширять географию присутствия и повышать информированность бизнеса о новых решениях в сфере киберзащиты.

По мере развития партнерской программы Solarship компания работает над повышением ее эффективности. В 2024 г. «Солар» запустил клиентскую платформу «Личный кабинет ИБ», которой уже пользуются более 2 тыс. ИБ-специалистов российских компаний. Используя этот опыт, в 2025 г. «Солар» разработал личный кабинет для участников партнерской программы Solarship и образовательную платформу (LMS, learning management system) для повышения квалификации сотрудников дистрибьюторов и интеграторов.

Алексей Маликов, директор департамента по работе с партнерами ГК «Солар», отметил: «Запуск учебного центра и личного кабинета — важный шаг навстречу нашим партнерам. Для нас принципиально важно помогать им развивать навыки сотрудников и создавать комфортные условия для продуктивной работы. Мы последовательно усиливаем инфраструктуру, и с ее развитием естественным образом растет квалификация и количество вовлеченных партнеров, что позволяет нам оказывать клиентам по всей России более качественный сервис».

LMS-платформа для партнеров объединяет курсы по наиболее востребованным продуктам компании: DLP-система Solar Dozor, Solar NGFW, решение для управления правилами доступа Solar webProxy, платформа для обеспечения безопасной разработки приложений Solar appScreener, PAM-система Solar Safeinspect.

На платформе уже доступны 11 курсов для трех категорий слушателей: менеджеров по продажам, инженеров и аналитиков. Обучение включает теоретические занятия, лабораторные работы и итоговое тестирование. Специалисты, успешно завершившие обучение, получают сертификаты, что влияет на уровень участия партнеров в программе.

Предусмотрено три уровня: серебряный, золотой и платиновый в зависимости от технических компетенций менеджеров по продажам, инженеров, аналитиков, опыта реализации продуктов того или иного класса, вклада компании в продвижение ИБ-технологий ГК «Солар». «Платиновый» статус позволяет получить скидки до 45% на продукты компании, поддержку ко-маркетинговых программ, пилотных проектов и внедрений. Партнеры, обладающие статусом «золотой» или «серебряный», получают скидку до 40% и 30% соответственно, а также объем поддержки совместных проектов со стороны «Солара» в зависимости от статуса.

Личный кабинет партнера «Солара» позволяет автоматизировать рабочие процессы и ускорить взаимодействие с компанией. Участники Solarship могут оперативно согласовывать проекты, использовать встроенный калькулятор для расчетов и скачивать сертификаты для участия в тендерах. В личный кабинет партнера добавлены опции для автоматизации менеджмента по партнерским проектам с «Соларом». Например, интеграция с Dadata позволяет автоматически подтягивать данные о клиентах и хранить информацию в едином формате. ЛК партнера также содержит тестовые лицензии по продуктам, библиотеку знаний с материалами и записями вебинаров.

В дальнейшем ГК «Солар» планирует регулярно обновлять и расширять каталог курсов на образовательной платформе и добавлять новые функции в личный кабинет партнеров.