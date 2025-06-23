Wildberries и Russ и ТГУ запускают совместную магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса»

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета (ТГУ) запустят осенью 2025 г. совместную магистерскую программу «Дата-аналитика для бизнеса». Обучение в магистратуре РВБ и ТГУ начнется 18 сентября 2025 г., а прием документов стартовал 20 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ.

«Сотрудничество с ТГУ — старейшим университетом на территории Сибири и Дальнего Востока — открывает новые возможности для синергии образования, науки и бизнеса. Мы готовы предоставить студентам качественную прикладную базу — доступ к нашим данным, ресурсам, инженерным командам. Сегодня студентам необходимо учиться, реализовывать свои идеи на практике, интегрировать новые технологии в реальную экономику», — директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

В двухлетней магистерской программе учтены последние разработки в сфере аналитики, запросы реальных компаний и фундаментальный подход. Студент может выбрать одну из трех специализаций, от которых зависит его учебная и профессиональная траектория: продуктовая аналитика, маркетинговая аналитика, BI-аналитика. Занятия будут проходить в онлайне, при этом магистранты получат все преимущества очного обучения - от студенческих льгот до отсрочки от армии.

«Рады сообщить, что ТГУ запускает магистратуру “Дата-аналитика для бизнеса” с одной из сильнейших современных компаний России — Wildberries & Russ. Студенты узнают особенности работы с Big Data и искусственным интеллектом в бизнесе из первых уст. Эксперты РВБ будут вести часть дисциплин вместе с преподавателями ТГУ. Также компания возьмет студентов на практику и предложит им написать выпускную квалификационную работу по реальным проектам и кейсам», — сказал гендиректор Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта Вячеслав Гойко.