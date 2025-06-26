«Битрикс24» упрощает доступ к КЭДО

В 2024 г. «Битрикс24» представил сервис КЭДО для тарифов «Энтерпрайз» и «Профессиональный». Решение позволило без поездок в офис и отправки курьеров подписывать электронно практически все кадровые документы. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Среди особенностей «Битрикс24 КЭДО» — интеграция с «1С», бесшовная связь с другими возможностями «Битрикс24», а также интерфейс, который легко освоить кадровику. Компания обеспечивает безопасность документооборота, совместимость с российскими ОС и БД и различные виды подписей для работников и работодателей.

«Битрикс24 КЭДО» реализуется на основе low-code решения бесшовно внутри основного рабочего пространства. Пользователям также доступна связка КЭДО с «Госключом» для подписания документов.

Чтобы сделать электронный документооборот с сотрудниками доступнее, «Битрикс24» добавил КЭДО в тариф «Стандарт». Функция автоматически появится у пользователей без доплат.

«Цифровизация компании начинается с HR-процессов. Когда ваши сотрудники больше времени посвящают рабочим задачам, а не рутинному документообороту, то эффективность бизнеса растет. Более того, электронный документооборот ускоряет работу HR-служб и помогает быстрее обрабатывать отклики и закрывать вакансии. Мы добавили «Битрикс24 КЭДО» в тариф «Стандарт», чтобы помочь МСБ оцифровать процессы, сэкономить бюджет и повысить эффективность», — сказала Ольга Деменицкая, продакт-менеджер сервиса КЭДО в «Битрикс24».