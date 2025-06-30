«Авито Подработка»: возможностей подработки для мам в декрете стало больше на 49% по итогам весны

Для женщин в декретном отпуске подработка становится возможностью не только увеличить совокупный ежемесячный доход – гибкая форма занятости позволяет сохранять профессиональные навыки и при этом уделять время ребенку. Кроме того, широкий выбор подработки дает шанс попробовать себя в разных сферах и профессиях.

Компании отвечают запросам рынка и предлагают молодым мамам возможности дополнительного заработка. Так, по итогам весны 2025 г., количество гибких вариантов подработки для мам в декрете выросло на 49%, а средний диапазон вознаграждения составил от 30 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в месяц. Аналитики «Авито Подработки» подготовили подборку актуальных вариантов подработки для мам в декрете.

Оператор по работе с клиентами

В Ростове-на-Дону компания ищет специалистов, которые смогут рассказать oб уcлугax дoмaшнeгo интернетa и ТB и подключить eгo. От исполнителя потребуется ПК или ноутбук и готовность работать удаленно в гибком графике. Работать можно без опыта — обучат на месте. Компания предлагает от 50 тыс. руб. в месяц и премию за стаж, начиная с шести месяцев работы. Также наниматель предлагает 1500 руб. в месяц на оплату мобильной связи, ДМС (включая стоматологию) и оплачиваемое обучение с первого дня работы.

Швея

В Нижнем Новгороде требуется швея в компанию по производству детской одежды. График работы можно выбрать: работать полный день (2/2, 5/2) или подрабатывать. Средняя предлагаемая зарплата сотрудников составляет 60 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Требования к потенциальным сотрудникам: наличие опыта работы в шитье от шести месяцев; умение работать с промышленным швейным оборудованием; ответственное отношение к работе, готовность к обучению и профессиональному развитию.

Рекрутер-фрилансер

В Краснодаре требуется рекрутер-фрилансер на удаленную работу с частичной занятостью. В обязанности исполнителя входит поиск вахтового персонала, составление и размещение объявлений в любых источниках, направление анкеты кандидата. Условия сотрудничества включают еженедельную сверку, удобный формат направления кандидатов и постоянную связь с менеджером.

Специалист по работе с клиентами

В Краснодаре ищут специалистов по работе с клиентами. Компания предлагает удобный график на выбор и удаленный формат работы. От исполнителя требуются хорошие коммуникативные навыки и желание развиваться команде. Средняя предлагаемая зарплата сотрудников составляет 31,9 тыс. руб.. в месяц, возможны премии. Также компания оплачивает мобильную связь, подписку на онлайн-кинотеатры и сервисы, корпоративный университет и оплачиваемое обучение для карьерного развития.

Уборщик помещений

В Санкт-Петербурге требуется уборщик помещений в образовательное учреждение. График гибкий, что хорошо подойдет для подработки. Компания предоставляет специальную униформу, медицинскую страховку и соцпакет. Средняя предлагаемая зарплата — 31 тыс. руб. в месяц, а выплаты происходят два раза в месяц. В обязанности входит уборка помещений, опыт работы не требуется.

«Для мам в декрете подработка — это не просто способ наращивания совокупного ежемесячного дохода, но и возможность оставаться в своей профессии либо попробовать новую, расширять круг общения. Гибкий график и удаленные форматы позволяют совмещать материнство с карьерой, сохраняя баланс между самореализацией и заботой о семье», — отметил Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».