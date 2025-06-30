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«Авито Работа»: чаще всего с помощью ИИ свои резюме улучшают менеджеры по работе с маркетплейсами и специалисты по продажам

Аналитики «Авито Работы» выяснили, кто за последние четыре месяца чаще всего пользовался функцией «Улучшить текст» — ИИ-инструментом на базе больших языковых моделей (LLM), который позволяет создать резюме на платформе всего за 30-40 секунд. В общей сложности функцией улучшения резюме чаще всего пользовались менеджеры по работе с маркетплейсами (5%), специалисты по продажам (5%), а также операторы пунктов выдачи заказов (4%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Самая большая доля резюме, улучшенных при помощи ИИ, пришлась на молодых соискателей 25–34 лет и 18–24 лет. Как правило, к помощи ИИ чаще всего прибегают женщины 25–34 лет с высшим образованием при создании анкет на должность менеджера по работе с маркетплейсами (6%). Среди мужчин помощью ИИ чаще пользовались молодые соискатели 18–24 лет со среднем специальным образованием — наиболее часто они создавали резюме на позицию менеджеров по продажам (6%).

В основном к помощи нейросетей при составлении резюме обращались кандидаты на офисные и линейные позиции с опытом работы от одного до трех лет. Именно в резюме с таким стажем особенно активно использовалась ИИ-функция: ее применяли при оформлении анкет операторов пунктов выдачи заказов (11%), специалистов по продажам (8%), менеджеров по персоналу (8%) и менеджеров по работе с маркетплейсами (7%).

В географическом разрезе особенно активно пользовались функцией молодые женщины 18–24 лет из Санкт-Петербурга. Также функция оказалась популярной у молодых соискательниц 18–24 и 25–34 лет в Свердловской области, Краснодарском крае, Ростовской области и в Москве. Среди мужчин наиболее активно использовали ИИ для создания резюме кандидаты 25–34 лет из Татарстана и Краснодарского края, а в возрастной группе 35–44 лет — соискатели из Санкт-Петербурга.

«Соискатели все чаще используют ИИ как инструмент для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Мы наблюдаем сдвиг в поведении: пользователи начинают воспринимать ИИ как понятного и доступного помощника, который помогает выявить сильные стороны, доработать резюме и выделиться среди сотен других кандидатов. Это особенно актуально в высококонкурентных офисных профессиях, где важно произвести первое впечатление и заинтересовать работодателя буквально за секунды», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

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