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«Биржа ИБ- и IT-стартапов»: «Газинформсервис» запускает обновленный акселератор для специалистов по кибербезопасности

С 1 июля по 28 августа компания «Газинформсервис» проводит отбор участников для обновленной «Биржи ИБ- и IT-стартапов». Для подачи заявки достаточно заполнить анкету на сайте проекта или отправить презентацию на pr@gaz-is.ru. Победитель получит медийную поддержку и доступ к аудитории одного из ключевых форумов кибербезопасности Global Information Security Days* (GIS DAYS) 2025.

В 2024 году проект привлек более 100 стартапов, а также внимание венчурных фондов, корпоративных заказчиков и ведущих специалистов по кибербезопасности. В 2025-м организаторы сделали акцент на решениях для защиты данных и IT-инфраструктуры.

Для участия важно наличие прототипа или MVP (минимально жизнеспособного продукта). Отобранные экспертами проекты будут представлены на питч-сессиях. А финал конкурса пройдет 3 октября в рамках форума GIS DAYS 2025, где назовут победителя.

Для стартапов это шанс привлечь финансирование, усилить позиции на рынке и выстроить партнёрские связи с крупными компаниями и инвесторами.

Акцент на кибербезопасности

«В этом году мы вывели "Биржу ИБ- и IT-стартапов" на новый уровень, сделав фокус на информационной безопасности, — отмечает Николай Нашивочников, технический директор компании «Газинформсервис». — Проект уже получил широкую поддержку технологических центров и вузов, а это значит, что рынок ждет прорывных решений в ИБ. Но главное — мы не просто проводим конкурс, а создаем экосистему: победители получат долгосрочное пост-проектное взаимодействие, медийное продвижение и доступ к экспертной сети партнеров».

Тематические направления 2025 года

— Защита IT-инфраструктуры (аппаратные и программные решения).

— Безопасность рабочих мест и серверов.

— Средства PKI и контроля доступа.

— Другие актуальные направления (полный список — на сайте проекта).

Медиаподдержка

Лучшие проекты представят в СМИ, включая деловые издания, соцсети, телеграм-каналы и профильные ИБ-ресурсы.

Цель инициативы — помочь перспективным стартапам в сфере кибербезопасности и IT выйти на рынок и найти первых клиентов.

Регистрация и подробности: https://startup.gaz-is.ru/

* дни глобальной информационной безопасности

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Рекламаerid:2W5zFGRRHYUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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