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В Москве запущено единственное в России производство эластичных титановых имплантов

В столичном технопарке «Мосмедпарк» начал работу первое в России предприятие полного цикла, выпускающее медицинские эластичные импланты из титана. Это единственное в стране производство, использующее исключительно российское сырье. Об этом CNews сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Импланты из титана считаются одними из самых безопасных и биосовместимых: этот металл не вызывает воспалительных реакций и практически не отторгается организмом. Более того, он способен интегрироваться в ткани благодаря прорастанию соединительной ткани в структуру импланта.

Производственный цикл начинается с толстой титановой проволоки, которая в процессе обработки превращается в нить толщиной всего 0,067 мм — в 5 раз тоньше человеческого волоса. На специально разработанных станках из этой нити формируются импланты различных форм и размеров методом вязания, тканья и плетения.

Импланты находят применение в различных направлениях хирургии: для укрепления передней брюшной стенки при грыжах (титановые сетки), укрепления женских органов в гинекологии (микросетки из нити толщиной 57–60 микрон), при восстановлении связок и сухожилий (титановая тесьма), для восстановления мягких тканей при опухолях костей (титановая вязанная сетка), для костной пластики в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и ортопедии.

Кроме того, предприятие изготавливает титановый шовный материал для разных хирургических операций.

Проект реализуется на базе московского технопарка «Мосмедпарк».

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