ИТ-специалистам стало доступно официальное обучение по системе мониторинга «Пульт»

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» при поддержке компании Tune IT запустил курс, посвященный вопросам установки и администрирования системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт». Обучение будет полезно для технических специалистов, занимающихся эксплуатацией ИТ-инфраструктуры и администрированием различных систем мониторинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Пульт» — это стандарт в области мониторинга ИТ-инфраструктуры. Система основана на открытой программной платформе Zabbix и дополнена новым функционалом. Среди особенностей решения: эффективное хранение данных, набор готовых шаблонов для отечественного и зарубежного оборудования и ПО, выделенный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала, а также улучшенная производительность специально для инсталляций уровня enterprise.

Курс сочетает в себе теоретические материалы и лабораторные работы на базе системы вендора. Для его прохождения потребуются базовые знания и навыки работы с Linux и Docker.

Что в программе: введение в системы мониторинга: какими они бывают; архитектура системы «Пульт» и ее возможности; инсталляция и старт работы с системой «Пульт»; обзор интерфейса решения и его функционала; настройка узлов, шаблонов и макросов для эффективного мониторинга; продвинутая настройка мониторинга: LLD-правила и обработка данных с помощью JavaScript; создание и настройка правил оповещений; формирование отчетов на основе полученных данных.

Прошедшие курс специалисты получат официальную сертификацию по продукту, а также знания и навыки, которые позволят им успешно устанавливать, администрировать и настраивать систему мониторинга инфраструктуры «Пульт».

Продолжительность обучения — три дня. Возможный формат: онлайн с инструктором со стороны учебного центра.