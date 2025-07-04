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Директором по персоналу СКБ Контур назначена Наталья Пичугина

Предыдущий опыт Натальи Пичугиной связан с компанией Гринатом, в которой с 2021 года она занимала должность директора по персоналу.

В СКБ Контур сильная команда HR-функции, комплексный процесс сопровождения сотрудника, свой корпоративный университет. Для достижения стратегических целей компании была приглашена Наталья Пичугина в роли руководителя департамента по работе с персоналом.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Функция HR — одна из ключевых в Контуре, и мы стремимся усилить ее роль и значимость. Происходящие кадровые изменения связаны с вызовами нашей бизнес-стратегии. Уверен, что опыт Натальи будет ценным для нас».

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Контур
Новый департамент в «СКБ Контур» возглавила Наталья Пичугина

Наталья Пичугина, руководитель Департамента по работе с персоналом «СКБ Контур»: «Я рада присоединиться к команде «СКБ Контур» — компании, которая играет заметную роль в цифровой трансформации бизнеса в России. Меня вдохновляет общая задача по созданию лучшей экосистемы цифровых сервисов в стране и заряжает энергия людей, которые ее реализуют. Уверена, что главная ценность ИТ-компании — это люди. Команда департамента по работе с персоналом продолжит создавать среду, в которой каждый сотрудник сможет раскрывать свой потенциал и расти вместе с компанией».

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