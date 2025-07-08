CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Коммерческое направление Skillaz возглавил Хеннинг Стенхаммар

В Skillaz — российской платформе по автоматизации HR-процессов — к команде топ-менеджмента присоединился Хеннинг Стенхаммар. Он займет позицию коммерческого директора, его зоной ответственности станет развитие клиентского сервиса, ускорение роста бизнеса и формирование стратегии развития коммерческого направления.

В новой роли Хеннинг Стенхаммар будет отвечать за интеграцию коммерческой стратегии с операционными процессами компании. Его ключевые задачи включают масштабирование B2B-продаж, развитие клиентского опыта и внедрение технологических решений для повышения эффективности работы.

«Сегодня Skillaz выходит на новый виток роста: мы масштабируем работу с крупными компаниями, выстраиваем партнерские экосистемы и усиливаем операционную зрелость. Хеннинг — лидер с уникальным опытом. Он умеет трансформировать процессы, выстраивать масштабируемые B2B-модели и фокусироваться на метриках. Это то, что нам нужно, чтобы двигаться быстрее и устойчивее и стать лучшим российским сервисом по автоматизации HR-процессов», — сказала директор по персоналу Skillaz Ксения Степанова.

Хеннинг обладает более чем 15-летним опытом в B2B-продажах, операционном управлении и стратегическом развитии. В течение семи лет он выстраивал с нуля коммерческое направление в Avito и масштабировал его до команды из 300 человек. В Mynt отвечал за рост клиентской базы: за 2,5 года она увеличилась в 10 раз. Параллельно занимался консалтингом по тактическим и стратегическим продажам в OLX (Naspers Group) и James Edition.

Профессиональные компетенции Стенхаммара включают стратегическое планирование продаж, кросс-культурное управление и внедрение CRM-решений.

Назначение Хеннинга отражает стратегический фокус Skillaz на укрепление позиций в крупном корпоративном сегменте и развитие клиентского опыта. Его экспертиза позволит усилить коммерческую зрелость компании и ускорить выход новых технологических решений на рынок, считают в Skillaz.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

«ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще