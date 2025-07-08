НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерного института Академии наук провинции Шаньдун (КНР) займутся разработкой передовых микролазеров — приборов, востребованных в новых ИT-решениях, оптоэлектронике и экологическом мониторинге. Соответствующее соглашение подписано в новом корпусе Питерской Вышки — Канатном цехе, который станет площадкой для российских ученых. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Совместный проект ориентирован на решение одной из ключевых задач современной оптоэлектроники — создание микролазеров с управляемой длиной волны. Они работают на границе микро- и нанотехнологий: их размер составляет около 10 микрометров, а ключевой элемент — полупроводниковые структуры с квантовыми точками, способные с высокой скоростью переключаться между разными квантовыми состояниями.

Технология микролазеров будет способствовать не только созданию компактных сенсорных чипов для анализа состава газовой среды (например, метана, угарного газа и других опасных веществ), но и поможет достичь результатов в области передачи больших объемов информации с минимальными задержками, что актуально для развития сверхскоростного интернета и телеком-инфраструктуры.

Проект рассчитан на два года и носит стратегический характер: по итогам фундаментальных исследований обе стороны смогут приступить к промышленной апробации решений и выходу на рынок технологии газовых сенсоров нового поколения.

Соглашение о сотрудничестве подписали научный руководитель международной лаборатории квантовой оптоэлектроники Алексей Жуков и заместитель директора Института лазерных технологий Чжай Жуйчжань. Церемония прошла в присутствии вице-губернатора провинции Шаньдун г-на Сон Цзюньцзи и заместителя директора по научной работе НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург профессора Ларисы Цветковой.

«Два года мы посвятим исследованиям быстрых оптических переключений в микролазерах с квантовыми точками. Важно, что у наших китайских коллег значительный опыт вывода результатов научных исследований на прикладный уровень и коммерциализации технологий — в этом мы видим большой потенциал сотрудничества. Кроме того, работа в синергии с коллегами из Китая открывает доступ к уникальной исследовательской инфраструктуре, существенно расширяет возможности для развития молодых ученых», — Алексей Жуков, научный руководитель международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ

«Питерская Вышка уже много лет сотрудничает с ведущими университетами Китая — сегодня среди наших партнеров более 40 научных организаций. Совместные проекты охватывают самые передовые области — от искусственного интеллекта и новых материалов до квантовой наноэлектроники и солнечной энергетики. Мы гордимся публикациями совместных работ в ведущих мировых журналах и возможностями для подготовки нового поколения ученых. Новый проект в области фотоники и разработки компактных микролазеров открывает перспективы внедрения технологий оптической передачи данных и экологических сенсоров. Уверена, что объединение усилий исследовательских коллективов и обмен опытом позволит добиться выдающихся научных результатов», — Лариса Цветкова, заместитель директора по научной работе НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

«В Шаньдуне накоплен большой научно-технологический потенциал: у нас работают 36 национальных и 284 ключевые лаборатории, более 50 тысяч технологических компаний, в числе которых несколько мировых лидеров в области лазерных технологий. Реализация амбициозных научных проектов требует консолидации усилий ведущих институтов России и Китая. Мы высоко ценим профессионализм и научные достижения коллег из Санкт-Петербурга и уверены, что наше сотрудничество станет драйвером инноваций в области новых материалов, фотоники и IT-технологий. Уже сегодня мы готовы оказывать всестороннюю поддержку российским партнерам и инвестировать в международные научные коллективы, чтобы максимально эффективно использовать преимущества наших экономик и создавать новые прорывные продукты на глобальном рынке», — Сон Цзюньцзи, вице-губернатор провинции Шаньдун

Одно из приоритетных направлений соглашения — развитие кадрового потенциала и интеграция молодых исследователей в международные проекты. Стороны планируют обмен студентами, стажировки, совместные публикации и продвижение лучших разработок на рынки России, Китая и стран БРИКС.