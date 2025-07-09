CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки

Международный дистрибьютор ИТ-решений Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) заключил партнерское соглашение с бразильским интегратором Briscomm для продвижения решений российского разработчика SimpleOne. Сотрудничество расширит линейку продуктов интегратора по автоматизации корпоративных процессов и управлению корпоративными сервисами (ESM/ITSM). Это первый опыт включения отечественных ИТ-решений в портфель иностранной компании.

Партнерство с Briscomm — элемент стратегии корпорации ITG по развитию глобального русского ИТ. Она предполагает расширение партнерской сети в перспективных регионах, таких как Латинская Америка, и продвижение отечественных ИТ-решений на международных рынках.

Штаб-квартира Briscomm находится в городе Бразилиа. Компания специализируется на технологическом консалтинге и SaaS-решениях. Интегратор предоставляет услуги по мониторингу ИТ-сред и автоматизации бизнес-процессов, обеспечивая для клиентов операционный контроль и возможности для принятия решений на основе данных в реальном времени. Компания работает с малым и средним бизнесом, а также крупными корпорациями.

«Решение SimpleOne станет ценным дополнением нашего портфеля и сыграет важную роль в трансформации бизнес-процессов клиентов», — отметил Роберто Брентано, генеральный директор Briscomm.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Входит в корпорацию ITG. ESM-платформа SimpleOne на основе low-code/no-code-технологий предназначена для быстрой и гибкой автоматизации рабочих процессов во всей организации. Решение обеспечивает высокую скорость цифровой трансформации и адаптацию к изменяющимся требованиям бизнеса.

«Благодаря этому партнерству мы укрепляем присутствие Itglobal.com и SimpleOne в Бразилии, расширяя доступ к интеллектуальным решениям по автоматизации и управлению сервисами», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

«Развитие партнерской сети через Itglobal.com позволяет нам эффективно масштабировать присутствие на международных рынках. Briscomm обладает глубокой экспертизой в области автоматизации бизнес-процессов, что делает компанию надежным партнером для внедрения наших решений в Бразилии», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще