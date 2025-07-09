«Философт» и МТС объявили о партнерстве

Компания «Философт» и МТС подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное развитие инновационных цифровых решений для жилищного сектора.

Соглашение подразумевает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в следующих ключевых направлениях: предоставление цифровых сервисов для жителей и управляющих организаций; цифровизация процессов управления и эксплуатации жилой недвижимости; разработка и внедрение новых технологий, устройств и продуктов; расширение объемов и видов деятельности.

«Телеком уже давно стал неотъемлемой частью каждой квартиры. Совместно с технологиями умного дома от МТС “Мажордом” позволит клиенту значительно быстрее и проще получать полный спектр всех современных технологий в доме и квартире», – сказал директор «Философт» Иван Власов.

Стороны объединили свои ресурсы и компетенции для создания комплексных инновационных решений, которые повысят эффективность эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

«Мы целенаправленно ищем на рынке партнёров, с кем можно не просто делать пилоты, а внедрять цифровые решения на масштабе, с учётом реальной ситуации на рынке девелопмента. С “Философт” у нас совпадает понимание, как должна быть устроена цифровая экосистема жилого комплекса — от проектирования до жизни внутри. Это соглашение — шаг к системной работе на практике», – отметил Павел Федосов, руководитель центра IoT МТС.