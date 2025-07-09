«К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ

Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между классической и ИИ-инфраструктурой, с которым сталкиваются компании при масштабировании пилотных проектов до полноценных внедрений.

Программа охватывает ключевые аспекты перехода от экспериментальных проектов к масштабным внедрениям, включая подготовку ИТ-инфраструктуры, разработку ИИ-стратегий и интеграцию новых инструментов в существующие бизнес-процессы. Участники получают не только теоретические знания, но и практические рекомендации по формированию и реализации ИИ-дорожных карт.

По данным опроса «К2 НейроТех», 26% компаний испытывают сложности при внедрении ИИ из-за низкой зрелости решений, 19% – из-за нехватки вычислительных мощностей, 11% – сталкиваются со сложностями при интеграции новых инструментов с уже используемыми системами. Кроме того, внутренние ИТ-команды нередко испытывают дефицит компетенций и в подборе оборудования и ПО под ИИ-задачи. В ответ на растущий запрос рынка «К2 НейроТех» (самостоятельное подразделение «К2Тех», специализирующееся на проектировании и внедрении готовой ИИ-инфраструктуры и суперкомпьютерных кластеров для высокопроизводительных вычислений) совместно с технологической компанией red_mad_robot запустили образовательную инициативу. Ее цель – дать бизнесу инструменты и знания для эффективного использования потенциала ИИ.

Эксперты из «К2 НейроТех» и red_mad_robot в очном формате делятся своими знаниями о возможностях ИИ, рассказывают о практическом опыте внедрения технологии и помогают сформировать гипотезы для внедрения ИИ-инструментов. Встречи проходят в офисе red_mad_robot или на территории заказчика в рамках комплексных проектов по построению ИИ-инфраструктуры. Программа гибко адаптируется под отрасль и специфику деятельности компании и состоит из обязательных и факультативных модулей. В рамках основной части слушатели узнают об изменениях в ИТ-ландшафте под влиянием ИИ, сценариях использования генеративных моделей в бизнесе, а также разрабатывают подходы к решению стоящих перед ними задач с помощью ИИ-инструментов.

Эксперты «К2 НейроТех» рассказывают об особенностях создания ИИ-инфраструктуры и разбирают вопросы кибербезопасности, а специалисты red_mad_robot погружают слушателей в разработку и интеграцию самих ИИ-решений. Это позволяет участникам сформировать комплексное представление о процессе внедрения ИИ: от освоения терминологии для конструктивного взаимодействия с ИТ-партнером до получения конкретных бизнес-эффектов в результате применения технологий ИИ. Такой подход помогает избежать распространенных ошибок, таких как внедрение немасштабируемых решений, которые не способны дать долгосрочный эффект. Курс будет полезен компаниям из ритейла, телекома, девелопмента, финансового сектора, промышленности и других отраслей

«Наша цель – установить честный диалог с бизнесом о возможностях ИИ. В зависимости от пожеланий и целей заказчика мы разрабатываем индивидуальную дорожную карту по внедрению ИИ-инфраструктуры – от аудита и формирования функциональных требований до подбора необходимого пакета решений, комплексного внедрения и технического сопровождения. После наших экспертных встреч заказчик получает четкое представление о том, как именно ему построить свою ИИ-инфраструктуру и достичь максимальной эффективности», — сказал Алексей Зотов, руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех».

«Ключевое отличие нашей инициативы — гибкость. Мы не предлагаем шаблонов. Вместе с «К2 НейроТех» мы создаем «конструктор» решений: компании сами выбирают модули, которые соответствуют их зрелости и задачам. Уже на первых этапах они получают рабочие прототипы, которые можно масштабировать. Это не обучение ради обучения — это прямой путь к цифровой трансформации», — отметил Сергей Тоболин, директор по работе с ключевыми партнерами red_mad_robot.