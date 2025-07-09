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На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях

Российское коммуникационное агентство «Пиархаб» объявило о запуске нового направления – «Пиархаб Центральная Азия». За два года в запуск юнита вложат до $150 тыс. Об этом CNews сообщили представители агентства «Пиархаб».

Фокус нового проекта – креативный PR, антикризисные коммуникации, инфлюенс-маркетинг и продакшен для ИТ-компаний Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Отвечать за развитие юнита будут основатель «Пиархаб» Даниил Дымшиц и аккаунт-директор Шамиль Шакиров, который до этого в течение пяти лет занимал должность тимлида одного из отделов агентства.

До конца 2025 г. новое направление планирует активно развивать программы обучения по креативному PR, проводить семинары и воркшопы для начинающих и действующих специалистов индустрии, а также организовывать рыночные исследования медиапотребления в Центральной Азии.

С 2022 г. «Пиархаб» – образовательный партнер международной школы Mads. При участии агентства создан курс про креативный PR, который уже прошли более 100 студентов. Новый юнит агентства также нацелен на внесение собственного вклада в развитие и процветание PR-сообщества Центральной Азии. По оценке основателей, в 2025-2026 гг. инвестиции в запуск нового направления составят до $150 тыс.

«Центральная Азия – активно развивающийся рынок, в том числе и в PR-индустрии. С момента создания «Пиархаба» нас привлекала возможность создавать действительно запоминающиеся пользователям проекты, которые попадают в ключевые сообщения и ДНК бренда заказчика. В новом для нас регионе мы планируем и дальше работать над вдохновляющими PR-кампаниями, двигающими индустрию вперед», – отметил сооснователь «Пиархаб Центральная Азия» Даниил Дымшиц.

«В рамках запуска нового направления мы открыты к работе над проектами любого уровня сложности и к синергии опытом с представителями индустрии Центральной Азии. Мы уже видим выдающиеся и вдохновляющие проекты наших коллег по отрасли, показывающие высокие стандарты качества PR-сферы в регионе. Наша главная задача – сохранить эти высокие стандарты и стать полноценными участниками креативной индустрии», – сказал сооснователь «Пиархаб Центральная Азия» Шамиль Шакиров.

Еще до запуска нового юнита «Пиархаб» реализовывал коммуникационные проекты на рынках Центральной Азии силами международной команды. Например, в июле 2020 г. агентство занималось поддержкой в СМИ местного мобильного оператора Kcell. В портфолио компании – сотрудничество с десятками top-of-the-mind ИТ-брендов региона из сфер e-commerce, e-grocery, киберспорта и коммерческой разработки.

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