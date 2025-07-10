CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

Интерес российских компаний к «умным» CRM и ERP-системам с искусственным интеллектом вырос в два-три раза

За последний год российские игроки стали активнее интересоваться CRM и ERP-системами с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ). Согласно исследованию компании BusinessPad, российского разработчика Light ERP-решений, число поисковых запросов, связанных с ИИ в бизнес-софте, в период с июня 2024 г. по июнь 2025 г. увеличилось в два-три раза год к году. Так, количество запросов «Битрикс24 ИИ» выросло на 600%, «CRM с нейросетью» — на 550%, «ai CRM» — на 170%, «ИИ в 1С» — на 85%, «ERP ai» — на 33%. Об этом CNews сообщили представители BusinessPad.

Эксперты BusinessPad отмечают, что, несмотря на рост интереса, массового внедрения технологий ИИ в ПО пока не наблюдается. «Рынок находится на стадии активного поиска и экспериментов — компании изучают, как и где можно эффективно применять ИИ, однако зрелых кейсов пока немного», — сказал Кирилл Гончаров, директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad.

На сегодняшний день возможности генеративного ИИ в CRM и ERP-системах преимущественно направлены на автоматизацию рутинных операций — создание шаблонных текстов, маршрутизацию обращений и обработку повторяющихся запросов.

«Мы прошли через этапы тестирования и пилотных проектов, и только спустя год стало понятно, как именно ИИ можно интегрировать в наши решения, — сказал Кирилл Гончаров. — Это не столько предиктивная аналитика, сколько новые интерфейсы и вспомогательные сценарии, повышающие эффективность повседневных операций».

Например, автоматизация создания типовых текстов, таких как описания вакансий, позволяет значительно сэкономить время сотрудников. При этом уровень ошибок ИИ остается приемлемым: человеку достаточно быстро проверить результат и принять его к использованию. Такой подход освобождает ресурсы специалистов для более творческих и стратегических задач.

Рост интереса к «умным» CRM и ERP-системам обусловлен нехваткой квалифицированных кадров, увеличением объемов данных и потребностью оптимизировать бизнес-процессы. При этом барьерами на пути внедрения ИИ остаются отсутствие четкого запроса у бизнеса и нежелание компаний менять устоявшиеся подходы.

«Внедрение ИИ требует организационной гибкости и постоянного улучшения. Но те компании, которые активно экспериментируют и адаптируются, уже получают ощутимые преимущества в повышении операционной эффективности и качестве сервиса», — отметили в BusinessPad.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

Разработчик знаменитого российского Linux купил производителя промышленных роботов

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще