Медицина, ритейл и производство – самые дефицитные сферы в первой половине 2025 года

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, представили данные о самых дефицитных профессиональных сферах на российском рынке труда по итогам первого полугодия 2025 г. Исследование основано на hh.индексе – показателе, отражающем соотношение количества активных резюме к вакансиям. Чем ниже индекс, тем выше дефицит специалистов в конкретной сфере. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

hh.индекс: ≤1,9 – острый дефицит соискателей; 2,0-3,9 – дефицит соискателей; 4,0-7,9 – умеренный уровень конкуренции, сбалансированный рынок; 8,0-11,9 – высокий уровень конкуренции соискателей, рынок работодателя; ≥12 – крайне высокий уровень конкуренции соискателей,

На июнь 2025 г. лидером по дефициту кадров стала розничная торговля – hh.индекс составляет 1,8, что отражает значительную нехватку продавцов, кассиров и другого линейного персонала. На втором месте – медицина и фармацевтика с индексом 2,2, где сохраняется высокий спрос на врачей, медсестер и фармацевтов. Замыкает тройку областей с высокой потребностью в кадрах производство и сервисное обслуживание (3,7).

Также в топ-10 сфер с наибольшим работодательским спросом вошли продажи и обслуживание клиентов (4,2), рабочий персонал (4,3), сельское хозяйство (4,6), строительство и недвижимость (4,7), туризм, гостиницы и рестораны (4,7), автомобильный бизнес (5,2) и добыча сырья (5,8). Эти профессиональные области не попадают в категорию дефицитных, уровень конкуренции там умеренный, однако даже в такой ситуации многие работодатели испытывают сложности с поиском специалистов.

В противоположность дефицитным сферам, в некоторых областях рынка труда наблюдается избыток соискателей. Самые высокие hh.индексы зафиксированы в таких сферах, как стратегия, инвестиции и консалтинг (27,9), искусство, развлечения и массмедиа (26,0), а также высший и средний менеджмент (23,6), где предложение кадров значительно превышает реальный спрос на них.

Динамика hh.индекса за первое полугодие 2025 года показывает, что самый заметный рост – в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (+4,1 пункта), что говорит об обострении и без того высокой конкуренции соискателей за места. Также значительный рост зафиксирован в ИТ-сфере (+2,6), среди администраторов (+2,3) и обслуживающего персонала (+1,9).

Наибольшее снижение hh.индекса, указывающее на сокращение числа кандидатов, наблюдается в спортивных клубах, фитнесе и салонах красоты (-1,4 пункта).

«Несмотря на рост автоматизации и цифровизации, работодатели продолжают испытывать значительную нехватку кадров в ключевых прикладных сферах – торговле, медицине, производстве. Это постоянный тренд последних лет: спрос на специалистов “на земле” остается стабильно высоким», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.