«Почта России» станет полигоном для отработки лучших практик построения киберустойчивости

«Почта России» договорилась с крупнейшими игроками российского рынка кибербезопасности — ГК «Солар», Positive Technologies и «Лабораторией Касперского» — о повторном использовании лучших практик, сформированных во время совместного проекта, в других компаниях. Таким образом, «Почта России» становится своеобразным полигоном для отработки эффективных методов построения киберустойчивости. Участники инициативы рассчитывают, что их взаимодействие придаст мощный импульс развитию индустрии кибербезопасности в России. В будущем к соглашению смогут присоединиться другие вендоры и поставщики решений и сервисов в области ИБ.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов и вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Соглашение включает в себя разделы о сотрудничестве в формировании подходов к построению архитектуры комплексной системы ИБ, в разработке и тестировании многофункциональных решений компаний, в консолидации лучших отраслевых практик в области кибербезопасности. Кроме того, компании планируют совместно организовывать и поддерживать мероприятия, направленные на развитие навыков и теоретических знаний экспертов, обмен опытом, управление талантами и построение карьеры.

«Достижение высокого уровня киберзащиты – это непрерывный процесс, требующий постоянных усилий и инвестиций. Мы продолжим совершенствовать системы Почты и адаптировать их к новым киберугрозам. Уже в ходе реализации первой фазы проекта «Почтовый киберщит» стало понятно, что такой открытый подход, несомненно, принесет пользу всей индустрии и станет важным вкладом в укрепление информационной безопасности страны. В дальнейшем мы планируем сделать это соглашение открытым и объединить усилия не только производителей средств защиты информации, но и других организаций-потребителей их решений и услуг», — сказал Михаил Волков, генеральный директор «Почты России».

«Соглашение позволит лидерам отрасли ИБ объединить усилия для взаимного обогащения экспертизы и получить синергический эффект от взаимодействия решений и подходов. Ведь на базе проекта с «Почтой России» мы с коллегами сейчас фактически вырабатываем золотой стандарт построения киберустойчивости геораспределенной инфраструктуры — особенно в части процессов взаимодействия, механизмов контроля и оценки итогов. Мы считаем, что за такими проектами будущее, и благодарны Почте России за возможность масштабировать полученные наработки в интересах всей отрасли, всех крупных компаний, которые решат максимально усилить свою ИБ», — отметил Антон Ефимов, директор департамента архитектуры стратегических проектов ГК «Солар».

«Почта России — стратегически значимая компания, которой в нынешних условиях нужно быть готовой к отражению кибератак, в том числе со стороны APT-группировок, и проводить проверку на киберустойчивость силами белых хакеров. Чтобы построить эффективную систему для защиты большой инфраструктуры, требуется объединить ресурсы и экспертизу нескольких компаний ИБ. В этих условиях конкуренция отходит на второй план, а игроки должны научиться взаимодействовать и дополнять друг друга. Мы совместно предприняли важный шаг — создали своеобразный киберполигон, открытый для других вендоров. Такой формат позволит переиспользовать и быстрее тиражировать наработки в новых проектах, что в целом повысит киберустойчивость России», — отметил Алексей Трипкош, директор по результативной кибербезопасности Positive Technologies.

«Мы гордимся участием в уникальном проекте «Почты России». Уверена, он станет эталонным примером зрелого подхода к обеспечению информационной безопасности на российском рынке, ведь объединение и синхронизация усилий — наиболее эффективный способ противодействия киберугрозам. «Лаборатория Касперского» привнесет лучшие международные практики для обеспечения комплексной кибербезопасности. Для этого был выбран платформенный подход, который позволит как защитить серверы и рабочие станции от массовых и сложных атак, так и противостоять киберугрозам в промышленных и логистических сегментах», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

В начале июня «Почта России» и ведущие игроки рынка ИБ России объявили о масштабном совместном проекте, в котором объединили усилия для реализации уникальной программы построения киберустойчивой инфраструктуры федерального логистического оператора. В течение трех лет планируется реализовать 66 взаимосвязанных проектов в сфере кибербезопасности, которые охватят инфраструктуру «Почты России» по всей стране. Ключевыми партнерами выступили: ГК «Солар» — генеральный архитектор проекта; «Лаборатория Касперского», обеспечивающая защищенность логистического сегмента и частично — офисного; Positive Technologies, отвечающая за результативную кибербезопасность всего корпоративного сегмента».