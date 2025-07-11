Почти 20% россиян ходят в отпуск по принуждению работодателя

По результатам опроса hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, 17% россиян заявили, что их нынешний или предыдущий работодатель заставляет уходить в отпуск принудительно. Еще 12% затруднились с ответом, а 71% отметили, что таких ситуаций у них не было. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Мужчины сообщают о такой практике чаще женщин – 21% против 15%. По возрасту наиболее подвержены этому сотрудники в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет – примерно каждый пятый из них (18%-19%) сталкивался с принудительным уходом в отпуск. Меньше всего – работники 18-24 лет (14%).

Наибольшая доля тех, кого отправляют в отпуск поневоле, наблюдается в Ростовской области (27%), Нижегородской области (25%), Тюменской области и Краснодарском крае (по 23%). Также выше среднего показатель в Москве, Приморском крае и Кемеровской области (по 20%), в Волгоградской области (19%). Самые низкие значения – в Омской области (7%) и Ханты-Мансийском автономном округе (10%).

По федеральным округам чаще всего о принудительных отпусках сообщали респонденты из Южного и Северо-Кавказского округов (21%), Уральского и Приволжского округов (по 17%).

В разрезе профессиональных категорий лидирует сфера информационных технологий – каждый третий опрошенный ИТ-специалист заявил, что работодатель заставляет его уходить в отпуск вынужденно. Также такую практику часто отмечают в логистике и транспорте (22%), туризме и гостиничном бизнесе (21%), маркетинге и рекламе (20%). Наоборот, самые низкие показатели – среди обслуживающего персонала (7%), специалистов науки и образования (10%), менеджеров по управлению персоналом (11%).

Основной метод, с помощью которого работодатели склоняют сотрудников к отпуску, – это уговоры и настойчивые напоминания: о них сообщили 75% респондентов, столкнувшихся с принудительными отпусками. Еще 11% упомянули угрозы списания отпускных дней без выплаты, 4% – угрозы лишения премии, столько же – угрозы увольнением.

Наиболее активно уговоры применяются в сфере административного управления (84%), финансов и бухгалтерии (83%), а также в ИТ (82%). В продажах и обслуживании клиентов, помимо уговоров, чаще других отмечались угрозы списания отпускных дней – об этом сообщили 19% представителей этой области.