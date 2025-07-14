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«ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства

«ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении вице-президентом по финансам – CFO Сергея Бочарова.

В новой должности Сергей будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансово-экономической деятельностью и инвестиционным планированием, а также реализацию проектов по повышению операционной эффективности холдинга.

Сергей Бочаров обладает большим опытом работы в сфере финансов в крупнейших компаниях России, стран СНГ и Западной Европы.

Занимавший ранее пост вице-президента по финансам Леонид Сиротинин покидает компанию в связи с окончанием контракта. Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев поблагодарил Леонида за большой вклад в развитие компании и пожелал успехов в дальнейших проектах: «Сергей присоединяется к команде в период роста и трансформации. Уверен, его глубокая экспертиза и международный опыт будут способствовать повышению эффективности бизнеса и помогут в реализации утвержденной стратегии развития холдинга».

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