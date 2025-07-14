ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision 5 успешно прошла проверку на соответствие требованиям приказа ФСБ №196 от 6 мая 2019 г. «Об утверждении Требований к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты». По итогам проверки она включена в перечень технических, программных, программно-аппаратных и иных средств для решения задач ГосСОПКА — Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Платформа Security Vision 5 классифицирована в реестре как средство ликвидации последствий, что подтверждает ее способность эффективно решать задачи по нейтрализации и устранению последствий кибератак и инцидентов (в том числе на объектах КИИ), а также осуществлять двусторонний обмен информацией с технической инфраструктурой НКЦКИ.

Платформа Security Vision 5 – первая в ИБ ИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций в круглосуточном режиме, тем самым обеспечивая непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, поиск ИТ-активов и управление конфигурациями, поиск и управление уязвимостями, анализ данных и управление процессами.