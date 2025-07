«Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний

«Индид», российский разработчик решений в области защиты identity, и «Код Безопасности», отечественный поставщик сертифицированных средств ИБ, создали технологическое партнерство с целью повысить киберустойчивость российских организаций и усилить защиту доступа к ключевым ИТ-системам. В рамках сотрудничества компании успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) «Континент 4».

Совместное использование этих продуктов расширяет возможности клиентов в области защиты доступа к ИТ-инфраструктуре, позволяя применять комплексный подход к обеспечению безопасности при подключениях как из внутренней сети, так и через виртуальные частные сети (VPN). Это помогает уменьшить киберугрозы, связанные с несанкционированным использованием учетных записей.

«Континент 4» обеспечивает защиту внешнего сетевого периметра и конфиденциальных данных в открытых каналах связи при помощи российских алгоритмов шифрования, а также позволяет усилить контроль за подключенными к корпоративной системе устройствами и эффективнее выполнять микросегментацию сети. Решение поддерживает различные режимы VPN и централизованное управление криптографическими ключами.

Indeed Access Manager позволяет организовать контролируемый централизованный доступ к информационным ресурсам и обеспечивает их дополнительную защиту, усиливая стандартную парольную аутентификацию. Система реализует несколько методов аутентификации, включая использование одноразовых паролей и push-уведомлений в мобильном приложении Indeed Key.

Компании, внедряющие межсетевой экран «Континент 4» для контроля доступа к сети, получают дополнительный уровень защиты — механизм многофакторной аутентификации, реализуемый в Indeed AM. После предоставления первого фактора аутентификации, у пользователя запрашивается второй фактор — одноразовый пароль или push-уведомление в мобильном приложении Indeed Key для подтверждения входа. При этом аутентификация осуществляется независимо от того, находятся ли пользователи на рабочих местах или подключаются удаленно.

«Можно уверенно сказать, что за последние несколько лет учетные данные стали для компаний новым периметром безопасности. Они требуют эффективной защиты на основе комплексного подхода. В изменившихся реалиях наше сотрудничество с компанией „Код Безопасности“ — не просто интеграция российских технологий. На фоне стремительно возрастающих киберугроз мы объединяем усилия, чтобы гарантировать нашим клиентам максимально высокий уровень защиты их сетевого периметра. Для этого мы обеспечиваем надежный и контролируемый доступ пользователей и усиленную аутентификацию», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Технологическая интеграция отечественных разработок — еще один важный шаг на пути к цифровому суверенитету российский компаний в области информационной безопасности. Учитывая это, мы стремимся развивать партнерства с вендорами, решения которых уже зарекомендовали себя на рынке ИБ. Интеграция продуктов Indeed AM и „Континент 4“ предоставляет организациям комплексное решение для защиты ИТ-инфраструктуры, которое отличается гибкостью и обладает широким функционалом. Совместное использование этих продуктов позволяет нашим клиентам быть уверенными, что их данные надежно защищены, а также существенно снизить риски при удаленной работе и обеспечить соблюдение требований регулирующих органов», — отметил Федор Дбар, коммерческий директор «Кода Безопасности».