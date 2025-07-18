Ольга Солодченкова назначена новым директором центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом»

Центр цифровых HR-технологий АО «Гринатом» – подразделение разработки, внедрения, поддержки и развития инновационных HR-Tech решений в атомной отрасли и крупных российских компаниях, усиливает управленческую команду. Новым директором центра стала Ольга Солодченкова, сменившая на этой должности Артема Рыжкова.

За плечами Ольги многолетний опыт управления портфелем продуктов и проектов, включая проектирование ОЦО, разработку и реализацию программ развития финансовой функции, а также автоматизацию бизнес-процессов, учета и отчетности в ERP системах. До прихода в Центр цифровых HR-технологий АО «Гринатом» Ольга Солодченкова лидировала программы цифровой трансформации и повышения операционной эффективности в «МВидео», ранее отвечала за проектное управление в области цифровизации и организационной трансформации в таких компаниях как PwC, «Вимм-Биль-Данн» и KPMG.

Ольга Солодченкова закончила Московский физико-технический институт в 1997 г. (специализация -«Прикладные информационные технологии в управлении и бизнесе»), магистратуру факультета управленческого консультирования в Высшей школе экономики в 1999 г., имеет сертификаты CIMA (Великобритания) и Университета Вулверхемптона (Великобритания) в области финансового менеджмента.

Учитывая активное развитие и цифровизацию отрасли HR-Tech решений, а также потребность бизнеса в переходе с ушедших с российского рынка западных решений на отечественные аналоги, в фокусе внимания Ольги будут ориентация на бизнес-потребности заказчиков продуктов и повышение эффективности производственных процессов при разработке, поддержке и развитии продуктов Центра Цифровых HR-технологий АО «Гринатом».