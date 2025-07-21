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«Почта России» стала логистическим партнером «Рив Гош»

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и президент группы компаний парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» Эдгар Шабанов подписали соглашение о сотрудничестве в области логистики. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Согласно подписанному соглашению, «Почта России» займется хранением, обработкой и доставкой товаров «Рив Гош» в 250 магазинов по всей стране. Кроме того, «Почта» окажет партнеру полный цикл услуг по обработке заказов, включая организацию фулфилмента и доставку онлайн-покупок из интернет-магазина ритейлера.

У «Почты России» большой опыт работы с деликатными и хрупкими товарами, что обеспечит надлежащее обращение с отправками клиента. Кроме того, сотрудничество компаний даст возможность жителям труднодоступных районов получать качественную косметическую продукцию через разветвленную сеть из 38 тыс. почтовых отделений.

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