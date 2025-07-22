Обладатели диплома MBA теряют конкурентное преимущество на рынке труда

Диплом MBA все реже расценивается рекрутерами как преимущество кандидата, топ- и мидл-менеджеры все меньше верят в его востребованность. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители тысячи компаний и тысяча управленцев среднего и высшего звена из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Руководителей, уверенных в том, что диплом MBA дает дополнительные преимущества при устройстве на работу, все меньше: 76% в 2009 г. и 57% сегодня. Основным преимуществом бизнес-образования каждый третий (32%) назвал стратегические знания и управленческие навыки. Каждый седьмой считает, что наличие степени «Master of Business Administration» повышает престиж ее обладателя в компании и бизнес-сообществе, к слову, четыре года назад о престиже диплома MBA говорили чаще (19%). Еще 14% полагают, что главное преимущество бизнес-образования — это новые знакомства и связи. Каждый восьмой считает, что диплом MBA ценен тем, что дает возможность работать в крупной зарубежной компании.

Предприятий и организаций, где на топ-посты принимают кандидатов только с дипломом MBA, — 2%. О преимуществах выпускников бизнес-школ перед другими соискателями, сегодня говорят почти в два раза реже, чем в 2021 г.: 11% против 20% соответственно.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 264. Время проведения: 9 июня — 11 июля 2025 г. Исследуемая совокупность: управленцы среднего и высшего звена, с уровнем дохода от 150 тыс. руб. и выше. Размер выборки: одна тыс. респондентов.