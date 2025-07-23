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Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем

Каждый четвертый россиянин называет свои отношения с начальником дружескими, четверо из 10 уверены, что такие отношения только на пользу рабочему процессу. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% — как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы восемь из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%.

В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% — что мешает.

Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%). Россияне с доходом до 50 тыс. рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, состоят в дружеских отношениях с руководителем и чаще склоняются к мнению, что это помогает работе.

В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, двое из трех россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 370. Время проведения: 30 июня — 11 июля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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