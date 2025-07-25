CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

«Телеком биржа» вошла в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ИТ-интегратор «Телеком биржа» занял 182 место в рейтинге «CNews500:Крупнейшие ИТ-компании России» CNews Analytics. Аналитики издания оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, чтобы отразить состояние рынка и выделить наиболее перспективные направления.

Выручка «Телеком биржа» в сфере информационных технологий за 2024 г. составила 2,3 млрд руб., увеличившись на 27% год к году, а рост числа сотрудников за тот же период составил почти 25%.

«Спрос на услуги компании стабильно растет на 20-30% ежегодно. Если говорить про услуги, которые обеспечили наибольшую долю в общем объеме выручки в прошлом году, то это прежде всего связь (продажа и аренда оптического волокна). Необходимость в более скоростных и надежных каналах связи стала намного острее. На втором месте по размеру выручки среди предлагаемых услуг оказалась информационная безопасность. Повышение осведомленности бизнеса о потенциальных угрозах и последствиях кибератак, а также ужесточение требований к ИБ способствовало росту интереса к услугам по защите информации. В топ-3 направлений по размеру выручки вошли также облычные решения (IaaS, SaaS, частные облака и др.)», — сказал генеральный директор «Телеком биржи» Евгений Крайнов.

Всего по итогам 2024 г. суммарная выручка 500 ведущих компаний без учета НДС составила 3,3 трлн руб. За год игроки рынка смогли увеличить объем выручки на 21,9%. Компании из первой сотни заработали почти 2,8 трлн руб. Им удалось увеличить выручку за год на 24,7%.

В пятерку самых крупных российских ИТ-компаний вошли многопрофильный ИТ-холдинг «Т1», МТС (реализация цифровых проектов). На третьей строчке расположился «ИКС Холдинг», который объединяет активы крупных игроков рынка, в том числе производителя вычислительной техники Yadro, поставщика решений информационной безопасности «Гарда» и пр. Четвертую строчку занял еще один оператор связи, который активно развивает цифровые сервисы, — «Ростелеком». Замыкает пятерку лидеров дистрибьютор OCS Distribution.

CNews Analytics уже на протяжении 25 лет следит за изменениями на отечественном ИТ-рынке. Начиная с 2002 г., аналитическое агентство публикует рейтинг топ-100 российских ИТ-компаний. По итогам 2023 г. было представлено исследование, объединившее 300 ведущих компаний. В этом году CNews Analytics впервые опубликовал CNews500: «Крупнейшие ИТ-компании России 2024». Новое исследование отличается от предыдущих не только широким охватом, но и методологией. Впервые данные о выручке игроков рынка представлены без учета налога на добавленную стоимость, что позволяет точнее сравнить масштаб их бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями

В России создана система, предсказывающая атаку мошенников за 120 минут до перевода денег

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии недели. Зарплата до полумиллиона

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Россиян заставят сдавать биометрию для покупок в интернет-магазинах. Чего это коснется. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще