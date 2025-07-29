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«Ланит» стала партнером корпоративного мессенджера Compass

Департамент инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем компании «Ланит» стал сертифицированным партнером компании «Бизнес Решения», российского разработчика защищенного корпоративного мессенджера Compass.

Стороны намерены совместно развивать удобные и надежные решения для корпоративной коммуникации заказчиков. Партнёрский статус подтверждает экспертизу сотрудников «Ланит», необходимую для внедрения, интеграции и сопровождения приложения на предприятиях различных отраслей.

Compass обеспечивает корпоративное общение в полностью контролируемой среде, автоматизирует и повышает уровень защищённости бизнес-процессов, повышает продуктивность работы сотрудников и позволяет организациям быть независимыми от внешней инфраструктуры. В результате внедрения решения бизнес получает полный контроль над коммуникациями, что особенно важно в отраслях, предъявляющих повышенные требования к защите информации.

Внедрение отечественной платформы Compass позволяет сократить операционные затраты за счёт встроенных API-интеграций и поддержки чат-ботов. Решение встраивается в конвейер безопасной разработки (DevSecOps) и обеспечивает получение оповещений от систем мониторинга, взаимодействие с платформами управления инцидентами, а также запускает внутренние скрипты и мини-приложения Smart Apps непосредственно из интерфейса чатов.

Александр Тронов, директор департамента инфраструктурных решений «Ланит», сказал: «В условиях растущих киберугроз и необходимости обеспечения корпоративной безопасности Compass становится незаменимым инструментом для российского бизнеса. Наша команда готова обеспечить бесшовную интеграцию этой платформы в ИТ-инфраструктуру любой сложности, предоставить полный цикл услуг - от консультации и внедрения до круглосуточной технической поддержки. Есть понимание, что решение может стать хорошим и быстрым стартом для цифровой трансформации внутри различных отечественных компаний».

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, отметил: «Партнерство с департаментом инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит» поможет сделать корпоративные коммуникации бизнеса более удобными и надежными. Мы намерены совместными усилиями развивать продукт с точки зрения защиты данных и функциональности».

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