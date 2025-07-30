Исследование hh.ru: две трети компаний ищут и отбирают ИТ-специалистов по навыкам и знаниям

Согласно исследованию hh.ru, в условиях высокой конкуренции и снижения числа вакансий ИТ-компании ужесточают критерии отбора. В фокусе — практические навыки, проверка компетенций и готовность включиться в работу с первого дня.

ИТ-рынок в 2025 г. демонстрирует противоречивую динамику: по сравнению с 2024 г. количество вакансий снизилось на 12%, тогда как число резюме выросло на 14%. Это означает рост конкуренции на рынке труда и повышение требований со стороны работодателей. Хотя кандидатов достаточно, работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой нужных навыков — поэтому важную роль начинают играть проверенные навыки, которыми обладают соискатели. Это подтверждают данные hh.ru: уже 66% работодателей используют фильтры по навыкам в резюме кандидатов на hh.ru, треть из них — на постоянной основе.

Более того, по данным hh.ru, 93% компаний сталкиваются с нехваткой нужных навыков у кандидатов. При этом 59% работодателей ощущают проблему нехватки навыков достаточно сильно. Причем, по данным hh.ru, подобная ситуация наиболее ярко проявляется в ИТ-сфере: здесь отмечают нехватку компетенций у кандидатов уже 64% респондентов.

Кроме того, по мнению 2/3 опрошенных работодателей, ситуация может усугубиться в ближайшие 5 лет, потому что дефицит навыков может усиливаться. Между тем проблема распространяется и на соискательскую часть рынка труда. Так, половина опрошенных hh.ru соискателей так или иначе сталкивалась с неверной оценкой их навыков работодателями.

В связи с этим подтверждение навыков кандидата – через тесты, кейсы или другие задания становится все более актуальным решением проблемы, когда компании требуется специалист, а кандидат готов предложить себя на новую должность. Согласно опросу hh.ru, 60% работодателей считают, что проверка навыков ускоряет найм, а 57% — что она помогает сократить его стоимость. Уточнение требований проявляется и в деталях: в среднем работодатели стали указывать на 30% больше навыков в одной вакансии, чем год назад.

«ИТ-рынок становится все более зрелым. Работодатели четко понимают, какие навыки им нужны, и ищут специалистов, которые готовы решать задачи с первого дня. ИТ-рынок находится на новом этапе развития. Если раньше HR-специалистам могло не хватать инструментов для навыкоцентричного найма, а сложные этапы отбора “технарей” и ИТ-специалистов были в большей степени выстроены у крупных технологических компаний, то теперь отбор по навыкам становится новой парадигмой для всех, в том числе для малых компаний и среднего бизнеса. Поэтому растет интерес к формату независимой верификации навыков — через сертификацию, проектные задачи, тесты. В связи с этим совместный проект hh.ru и Минцифры очень актуален. Так, согласно проведенному hh.ru опросу, 73% кандидатов, прошедших тесты, назвали их полезными, а 3 из 10 компаний учитывают подтвержденные навыки как фактор при принятии решения о найме. Именно поэтому мы продолжаем развивать инструменты навыкоцентричного подхода — от фильтров по навыкам до оценки совпадений с требованиями вакансии», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.