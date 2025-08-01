Резиденты «Сколково» реализовали проект 3D-печати высотного здания, вошедшего в Книгу рекордов России

В Республике Татарстан по заказу ПАО «Татнефть» возведен первый в стране высотный общественно-культурный объект, выполненный по технологии строительной 3D-печати и получивший положительное заключение государственной экспертизы. Печать осуществлялась компанией «3Д Aрт» на строительных 3D-принтерах компании AMT – оба предприятия резиденты «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Общественный центр «Мелля», возведённый в селе Мальбагуш Азнакаевского района Республики Татарстан по технологии 3D-печати фактически открыл новое направление в девелопменте – аддитивное строительство крупных объектов. В здании площадью свыше 1,6 тыс. кв. м. и высотой порядка 10 м будут располагаться библиотека, концертный и спортивный залы, административные помещения, почтовое отделение и фельдшерский пункт. Внутри будут проходить выставки, кинопоказы, культурные мероприятия и встречи жителей. Архитектурное сооружение зафиксировано в Книге рекордов России и подано на рассмотрение в Книгу рекордов Гиннесса.

В реализации уникального проекта приняли непосредственное участие резиденты Сколково: на площадке было задействовано три строительных принтера, предназначенных для создания высотных объектов на фундаменте, компании AMT, исполнителем работ по 3D-печати объекта являлась компания «3Д Арт».

«Строительная 3D-печать – “материальная” технология, темпы развития которой не уступают цифровизации отрасли. Сколково с 2017 г. поддерживает проект АМТ, когда в Ярославле был напечатан первый в Европе жилой дом. За эти годы технологии существенно шагнули вперед, появились не только новые разработчики 3D-принтеров, но и компании, специализирующиеся на технологии самой 3D-печати, в частности «3Д Арт». Сегодня два лидера в сфере 3D-строительства (АМТ и «3Д Арт») совместно сделали важный шаг к многоэтажной 3D-печати, возведя рекордный высотный объект. Уверен, это вызовет соответствующий интерес у широкого круга девелоперов недвижимости, в том числе в рамках отраслевой акселерационной программы Build UP Сколково», – сказал Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково».

Для строительства использовалась уникальная смесь с добавками мискантуса — это решение обеспечило прочность и экологичность конструкции, а внутренние стены здания выполнены из арболитовых блоков. На строительство центра ушло 440 тонн печатной смеси, 6 км композитной арматуры и 4,2 тыс. кв.м. композитной сетки.

«Основная конструкция здания печаталась непосредственно на месте, а не собиралась из ранее напечатанных в условиях цеха блоков. Это помогло сэкономить ресурсы на логистике и обойтись без возможных повреждений, а также позволило избежать необходимости транспортировать большие объемы стройматериалов. Однако на финальном этапе работ использовались заранее напечатанные в цехе элементы здания: парапеты и перекрытия», — сказал о подробностях проекта Роман Павленко, генеральный директор компании «3Д Арт».

Уникальность проекта состояла в том, что возведении общественно-культурного центра были задействованы студенты Альметьевского политехнического техникума. Для обучения набраны 30 студентов, которые в течение шесть месяцев прошли учебный курс, организованный компанией «3Д Арт». Лучшие 18 выпускников учебной программы стали участниками инновационного проекта: приняли непосредственное участие в строительстве и на практике получили новую профессиональную квалификацию.

«Мы доказали, что аддитивное строительство крупных объектов возможно и реально. При печати здания работали бригады по три человека. Это также показывает, что в условиях кадрового голода в строительной отрасли возможно развиваться и расти интенсивно при помощи новых технологий. Строительная 3D-печать позволяет сократить количество персонала на площадке, а также снизить влияние человеческого фактора при возведении зданий. Кроме того, это в разы увеличивает скорость застройки, а также открывает новые архитектурные возможности для создания уникальных зданий и сооружений», — сказал генеральный директор компании АМТ Александр Маслов.